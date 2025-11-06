¡Muérdete los dedos! Filas de multimillonarios que gastaron miles de millones de rupias para impedirle a Zohran Mamdani convertirse en alcalde de la ciudad de Nueva York

Nueva York, VIVA – Zohran Mamdani logró hacer historia tras ganar con éxito las elecciones alcalde de nueva york el martes hora local. . Hasta el miércoles por la mañana, hora local, con alrededor del 90 por ciento de los votos contados, Mamdani había ganado más del 50 por ciento del total de votos.

Sin embargo, detrás de su victoria se esconde una historia interesante: hay más de 20 multimillonarios en Nueva York que intentan impedirle ganar las elecciones a alcalde de Nueva York.

El número de multimillonarios que intentaron frustrar a Zohran Mamdani en las elecciones a la alcaldía de Nueva York comenzó cuando este político del partido demócrata hacía campaña en medio de una creciente incertidumbre económica. En ese momento prometió hacer que la ciudad de Nueva York fuera más asequible para sus ciudadanos mediante políticas como la congelación de los alquileres, el servicio gratuito de autobuses y el cuidado infantil universal.

Para apoyar este programa, prometió aumentar los impuestos a los multimillonarios de la ciudad de Nueva York y aumentar la tasa del impuesto corporativo. Porque el plan de Zohran Mamdani finalmente puso nerviosos a los multimillonarios. Entonces ¿quiénes son? Según la página Time del jueves 6 de noviembre de 2025, de los 20 o más 8 multimillonarios, son los siguientes.

Miguel Bloomberg (212.800 millones de rupias)

Bloomberg, ex alcalde de Nueva York durante tres mandatos y fundador de Bloomberg LP, cuyo valor ahora se estima en más de 1.600 billones de IDR, donó alrededor de 80.000 millones de IDR al PAC Fix the City en el último mes de la campaña, después de haber donado anteriormente más de 128.000 millones de IDR durante las elecciones primarias. Bloomberg y Mamdani se reunieron en septiembre. Howard Wolfson, asesor político de Bloomberg, dijo New York Times que la reunión fue amistosa y sustancial.

Familia Lauder (41.600 millones de rupias)

Ronald Lauder, hijo del fundador de cosméticos Estée Lauder, donó 12.000 millones de IDR en septiembre y añadió 4.000 millones de IDR en octubre para Fix the City. Lauder, quien sirvió como presidente Congreso Judío Mundial Desde 2007, conocido como un firme partidario de Israel.

Su esposa, Jo Carole Lauder, también aportó 8.000 millones de IDR, mientras que su sobrino, William Lauder, aportó 16.000 millones de IDR cada uno, la mitad durante las elecciones primarias y la otra mitad durante las elecciones generales. De acuerdo a Forbesla riqueza total de la familia Lauder alcanzó los 414,4 billones de rupias. Mamdani ha nombrado públicamente a Ronald Lauder y Bill Ackman como sus principales oponentes.