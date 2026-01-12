Prabowo está programado para inaugurar el megaproyecto RDMP de Balikpapan por valor de 126 billones de IDR

Jacarta – Está previsto que el presidente Prabowo Subianto inaugure el megaproyecto del Plan Maestro de Desarrollo de Refinerías (RDMP) Balikpapan el lunes 12 de enero de 2026.

Mientras tanto, este proyecto estratégico nacional es una parte importante de los esfuerzos del gobierno para reducir las importaciones de combustible (bbm) así como fortalecer la seguridad energética nacional.

«Plan de inauguración de infraestructura energética integrada Pertamina RDMP Balikpapan el lunes 12 de enero de 2026″, citado en la cuenta de Instagram @sekretariat.kabinet el lunes 12 de enero de 2026.



Viceministro de Energía y Recursos Minerales, Yuliot Tanjung, Proyecto RDMP Balikpapan

A título informativo, el proyecto RDMP de la refinería de Balikpapan es uno de los Proyectos Estratégicos Nacionales (PSN), donde este proyecto requiere una inversión de 7.400 millones de dólares estadounidenses o el equivalente a Rp. 126 billones. Este proyecto es una de las mayores inversiones realizadas por empresas estatales, en un punto de actividad para reducir las importaciones de combustible.

El proyecto Balikpapan RDMP tiene como objetivo modernizar y aumentar la capacidad de la refinería Pertamina Balikpapan. Con este desarrollo, la refinería se convertirá en la refinería más grande de Indonesia.

La existencia de RDMP Balikpapan aumentará la capacidad de procesamiento de petróleo de alrededor de 260.000 barriles por día a 360.000 barriles por día. Esta capacidad equivale a casi una cuarta parte de las necesidades nacionales de combustible.

El viceministro de Energía y Recursos Minerales, Yuliot Tanjung, apunta a que el proyecto RDMP de Balikpapan se complete e inicie sus operaciones iniciales a mediados de diciembre de 2025.

Espera que este proyecto pueda operar rápidamente para satisfacer entre el 22 y el 25 por ciento de las necesidades nacionales de combustible.

«Desde esta mañana hasta esta tarde hemos comprobado las instalaciones existentes en RDMP Balikpapan, que consisten en instalaciones de producción e instalaciones de apoyo, incluidas instalaciones de infraestructura de almacenamiento de petróleo para 2 millones de barriles», dijo Yuliot en su declaración del jueves 20 de noviembre de 2025.

«Con esta instalación apoyamos la visión del presidente sobre la seguridad energética, que también respaldará la resiliencia nacional general. Porque todas las actividades económicas son imposibles sin la disponibilidad de energía», continuó.

Mientras tanto, el director principal de PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Taufik Aditiyawarman, dijo que KPI había pasado por una serie de etapas importantes para garantizar que este proyecto funcionara bien.

Esto incluye la operación inicial de la unidad de procesamiento principal o Complejo de Craqueo Catalítico de Fluidos Residuales (RFCC) RDMP Balikpapan, que se llevó a cabo el 10 de noviembre de 2025.