Horario de oración en Yakarta hoy, lunes 12 de enero de 2026

Jacarta – Conocer el horario de culto es importante para los musulmanes de la capital que tienen rutinas ocupadas. Según un comunicado oficial de la Dirección General de Orientación de la Comunidad Islámica del Ministerio de Religión de Indonesia (Kemenag), a continuación se detallan los horarios de oración para el área de DKI Yakarta y sus alrededores el lunes 12 de enero de 2026.

Es muy recomendable realizar oraciones al comienzo de los tiempos para que la adoración se mantenga en medio del ajetreo diario. La siguiente es la tabla de programación completa:Horario de oración Yakarta (lunes, 01/12/2026)

Tiempos de oración, horas (WIB)

AMANECER, 04:26

ZUHUUR, 12:04

ASAR,15:29

MAGRIB, 18:18

ISYA’, 19:32

La importancia de la disciplina en los tiempos de oración

Para los residentes de Yakarta, la eficiencia del tiempo es clave. Seguir el horario oficial del Ministerio de Religión le garantiza no incumplir sus obligaciones religiosas, especialmente si se queda atrapado en el tráfico de la tarde antes de la hora del Magreb a las 18:18 WIB.

Consejos para el culto en Yakarta

Utilice una aplicación de recordatorio: configure la notificación de llamada a la oración según las coordenadas GPS de Yakarta para mayor precisión. Aproveche las instalaciones públicas: Yakarta ofrece muchas salas de oración en áreas de oficinas, centros comerciales y estaciones de transporte público como MRT y TransJakarta. Hora de reserva: especialmente para las épocas de Maghrib e Isha, asegúrese de estar en un lugar que le permita orar al menos 10 a 15 minutos antes de la hora de entrada. (Fuente Ministerio de Religión e IA)