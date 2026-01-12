Darren Fletcher ofrece información actualizada sobre la búsqueda del entrenador del Manchester United: «Tengo que informar mañana»

Man Utd nombrará un entrenador en jefe interino hasta el final de la temporada y se le dijo a Darren Fletcher que se presente en Carrington el lunes por la mañana.

Darren Fletcher se reunirá mañana con dirigentes del Manchester United (Imagen: )

Darren Fletcher se reportará a Carrington el lunes por la mañana mientras el Manchester United busca confirmar un nombramiento de entrenador en jefe interino pocos días después del despido de Ruben Amorim. Fletcher hablará con el director ejecutivo Omar Berrada y el director de fútbol Jason Wilcox el lunes mientras el club busca cerrar un acuerdo para el resto de la temporada.

Berrada y Wilcox hablaron recientemente con los líderes Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick, mientras que Fletcher está a cargo de los partidos contra Burnley y Brighton. El jugador de 41 años está en la carrera por ganar el puesto durante el resto de la temporada, pero su caso se ha visto dañado por no lograr una victoria en los dos juegos que ha liderado.

Fletcher asumió el cargo después de que Amorim fuera despedido el lunes por la mañana. Guió al United a un empate 2-2 en Turf Moor el miércoles con una actuación alentadora, pero cayeron ante Brighton en la Copa FA y fueron derrotados 2-1, acabando con sus esperanzas de ganar la medalla de plata esta temporada.

El escocés ahora se presentará ante Carrington el lunes, y el United buscará confirmar una cita en los próximos días. Se enfrentan al Manchester City el sábado y los preparativos para el derbi en Old Trafford continúan el miércoles, y es probable que el club quiera al nuevo hombre a mitad de semana.

—Mañana por la mañana tengo que presentarme ante Carrington. Eso es todo lo que sé. Así que decidiré qué necesito por la mañana”, dijo Fletcher.

Cuando se le preguntó si tenía algún indicio de lo que probablemente sucedería, dijo: «No he tenido ningún indicio. Toda mi energía, atención y concentración tenían que estar en estos dos partidos y en un cambio tan rápido para preparar al equipo. Lo digo en serio. Es una gran responsabilidad liderar este club».

«Hice lo mejor que pude y al final estoy decepcionado por no haber podido ganar un partido o conseguir un resultado hoy. Pero siento que hay algunas cosas buenas ahí, muchas oportunidades creadas, tiros y cosas así».

«Pero al final no fue suficiente. Así que estoy más decepcionado que nadie porque me preocupo por el club y quiero que al club le vaya bien. Quiero que a los jugadores les vaya bien. Y te diré una cosa, no se trata de mí. He tenido mi tiempo como jugador. Ahora estoy en el banquillo, ha sido divertido. Me ha encantado cada minuto. He tenido mucha suerte».

«Se trata de ellos. Pero tenemos que ayudarlos. El club tiene que ayudarlos. Y ellos tienen que ayudarse a sí mismos».