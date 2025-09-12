Por qué Ellison quiere que Paramount adquiera Warner Bros. Discovery previamente dividido

David EllisonSkydance Media solo completó la adquisición de $ 8 mil millones de Paramount Global hace cinco semanas. Ahora, antes de que Ellison y su equipo incluso hayan terminado el trabajo de Diseñando más de 2.000 empleados en el recién fusionado Paramount Skydance Para reducir los costos, el hijo del multibillonario tecnológico Larry Ellison está considerando lo que actualmente sería un $ 70 mil millones de más acuerdo para adquirir Warner Bros. Discovery en su totalidad.

La pregunta es: ¿por qué ahora?

¿No tendría más sentido esperar hasta que WBD se divida por la mitad, para formar Warner Bros. (HBO Max y Studios) y Discovery Global (Networks), un El CEO de Transaction, David Zaslav dice que está en camino de hacer en abril de 2026? La separación de WBD es Diseñado para aumentar el valor de sus negocios de transmisión y estudios Al tallar el brazo de televisión en declive. Paramount Skydance podría hacer una jugada para el independiente Warner Bros. sin asumir el equipaje (incluido La participación del león en la deuda de WBD) de la entidad que albergará CNN, TNT, TBS, Discovery y otras redes. Y a través de un acuerdo para Warner Bros. independiente, Paramount Skydance aún tendría en sus manos el controlador de crecimiento clave en el futuro: HBO Max. (La mente se tambalea en lo que un HBO Max-Paramount+ fusionó el cambio de marca).

Una posibilidad es que una obra de fusiones y adquisiciones respaldadas por Larry Ellison para WBD haya sido parte de la estrategia de paracaidismo todo el tiempo. La idea sería «consolidar los activos de los medios durante un período de inestabilidad en toda la industria y construir un conglomerado con un enfoque de transmisión primero envuelto con estudios de televisión y cine y potencialmente una cartera de televisión lineal más grande», escribió Robert Fishman, analista de Moftnathanson, en una nota de investigación el jueves.

Y la ventaja de moverse ahora es que podría «evitar una posible guerra de licitación para los activos de Warner Bros. Streaming & Studios posteriores a la división», señaló Fishman. «Al actuar ahora, [Paramount Skydance] Se posiciona para asegurar a toda la compañía antes de que los rivales puedan preparar los activos más atractivos «.

De hecho, antes de las noticias de Paramount Skydance, preparando una oferta para la DMB, que fue informada por primera vez por el Wall Street Journal, el analista de Wells Fargo Media, Steven Cahall, emitió una nota que fijó a los futuros futuros Warner Bros. como «un candidato de M&A atractivo», con Netflix «el comprador más llamativo», y otros profesionales posibles que incluyen amazonas, manzana, comcresio y parámetro de M&A «.

Con respecto al Biz de transmisión y estudios de Warner Bros. separados, Cahall escribió: «Este será el único gran activo IP para la venta en un momento en que la mayoría de los estudios/streamers tienen grandes aspiraciones». El analista reconoció que Netflix no ha hecho históricamente ningún gran acuerdo de M&A. Pero él opinó que una toma de control de Netflix de Warner Bros. tuvo una serie de beneficios, incluso poder «iniciar» una estrategia teatral para el streamer, ayudarlo a escalar videojuegos y «Lo más importante es proporcionar[] Contenido premium a los miembros «. Cahall calculó el valor de Warner Bros. independiente en alrededor de $ 65 mil millones.

Sin duda, cualquier oferta de parámetro Skydance para Descubrimiento de Warner Bros. enfrentaría grandes obstáculos financieros y regulatorios, posiblemente mucho más grande que la fusión de paramoza de paracaidismo.

Después de que las acciones de Warner Bros. Discovery ampliaron un 29% en la posible oferta de Paramount, WBD ahora tiene un valor de mercado de $ 40 mil millones. Al agregar en deuda (menos efectivo y equivalentes), el valor empresarial de Warner Bros. Discovery ahora es de aproximadamente $ 71 mil millones. Y ese es un precio mucho más grande que los Ellisons pagados por swing skydance-paramount.

«Creemos que el alto apalancamiento de la deuda de WBD es un impedimento para una alta oferta para las acciones de WBD», dijo Kenneth Leon, director de investigación de la industria y capital de CFRA Research, en una nota del 11 de septiembre. Sugirió que, incluso si Paramount Skydance gana un acuerdo para el descubrimiento de Warner Bros. en su conjunto, puede «estar solo interesado en las empresas que se convertirán en Warner Bros. y no verán una creación de valor significativa de la cartera de medios de descubrimiento global».

Pero el pez de Moffettnathanson especuló que Paramount Skydance podría ver grandes beneficios al acumular su negocio de televisión con WBD. «En general, esperaríamos sinergias de costos de material de las redes de cable superpuestas», escribió, es decir, despidos. Fishman agregó que «presumiblemente hay un alto nivel de sinergias al combinar las noticias de CBS con CNN más la asociación existente a largo plazo entre CBS y Turner con la Final Final Final de March Madness de la NCAA».

Luego está la cuestión de si un atado por Paramount-WBD podría obtener la aprobación regulatoria, ya que representa una combinación más horizontal de dos gigantes de los medios que Skydance-Paramount. Skydance era en gran parte una compañía de producción, con una superposición limitada con Paramount Global.

Ya salía en contra de la noción de un descubrimiento combinado de Paramount-Warner Bros., la senadora Elizabeth Warren (D-Massachusetts), quien escribió en una publicación el jueves X del jueves que dicha fusión de los medios «debe bloquearse como una peligrosa concentración de poder».

La administración Trump estuvo a la fusión de paramount Skydance, después Skydance hizo concesiones clave para la FCC incluida la contratación de un El defensor del pueblo de CBS News a las quejas de VET de «sesgo» y prometiendo nunca recuperar las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en la empresa. Pero Warren y otros han alegado el pago de $ 16 millones de Paramount Global a Trump para resolver su demanda (alegando que «60 minutos» de CBS News editó engañosamente una entrevista con el entonces VP Kamala Harris) fue un «soborno», mientras que Warren también calificó la afirmación de Trump de que los nuevos propietarios de Paramount prometieron un valor de $ 20 por $ 20 en publicidad gratuita. «¿Recuerdas cuando Trump anunció un acuerdo secreto multimillonario con el CEO David Ellison? Y luego, Shocker, Trump aprobó a Ellison comprando CBS/Paramount», escribió el senador. «Ahora, Ellison quiere hacerse cargo de CNN/Warner Bros.» (Skydance y Paramount dijeron que cumplieron con todas las leyes de los Estados Unidos a lo largo del proceso de fusión, incluidas las leyes antibriberales).

Cualquiera que sea el escenario que se desarrolle, Zaslav para uno aparentemente verá su deseo de consolidación de Biz de Media realizado.

Después de que Trump fue elegido para un segundo mandato en noviembre de 2024, Zaslav expresó optimismo, la nueva administración facilitaría las fusiones y adquisiciones de la industria. Trump 2.0, Zaslav dijo: «Puede ofrecer un ritmo de cambio y una oportunidad de consolidación que puede ser bastante diferente» y que puede «proporcionar un impacto real y acelerado real en esta industria que se necesita».