SK Kemenkum fue publicado, Misbakhun anunció la gerencia de Soksi Golkar 2025-2030

Yakarta, Viva – El gobierno a través del Ministerio de Derecho (Kemenkum) A través del Ministerio de Derecho y Decreto Cooperativo AHU-0001556.AH.01.08 de 2025 ratificó oficialmente la gestión de una de las organizaciones de masas fundadoras del partido Golkar, Medias Período 2025-2030.

La ratificación fue anunciada directamente por el Presidente del Consejo de Liderazgo Nacional de Soksi (Depinas), Mukhamad Misbakhun En la oficina de DPP de la fiesta de Golkar, viernes 12 de septiembre de 2025.

«Soksi ha recibido un decreto del Ministerio de Derecho, de modo que nuestra gestión es legítima como administrador de Soksi», dijo Misbakhun en una conferencia de prensa.

El Mukhamad Misbakhun fue nombrado presidente de Soksi. Luego, la princesa Komarudin como secretaria general, AA Bagus Mahendra Putra como tesorera general.

Ahmadi Noor supit como la Junta de Síndicos, Thomas Suyadno como el Consejo Asesor, Oesman Oetodjo como presidente del Consejo Honorario, Bomer Pasaribu como Presidente del Consejo de Expertos.

Misbakhun dijo que la inauguración de la gerencia de DePinas Soksi 2025-2030 fue al mismo tiempo en el contexto de consolidar todas las filas de su gestión organizacional.

«Soksi llegó a la administración de 333, había 22 Waketum. En total estaba el presidente del campo, había Wasekjen, el presidente del departamento y los miembros del departamento», dijo.

Además del decreto de Kemenkum, explicó Misbakhun, Soksi también había sido reconocido directamente por el Partido Golkar.

Con este nuevo acuerdo de gestión, Misbakhun enfatizó que Soksi está listo para abrirse a cualquiera que quiera unirse y crecer como cuadro.

«Nuestro Soksi es Soksi, que brinda pleno apoyo a cualquiera que quiera desarrollarse y crecer como un cuadro de la organización Soksi. Seguramente Soksi como organización estará listo para facilitar», dijo.

«Luego, como fundador del fundador del Partido Golkar, las aspiraciones políticas de Soksi son aspiraciones políticas para Golkar», continuó.