Venna Melinda dice que no puede ser codicioso y enriquecerte en política

VIVA – Verrell bramasta Conviértete en uno de los públicos que se sumergió en la política. Se sabe que Verrell es miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes X del Partido Nacional del Mandato (PAN). Casi un año sentado en la sede de un miembro de la junta, Amigo Melinda Seguro que su hijo seguirá siendo confiable. Él cree que su hijo puede protegerse de las cosas negativas que rodean a los miembros de la junta.

Él cree que cuando su Hijo puede protegerse, Dios también cuidará a su Hijo de cosas negativas en el exterior.

«El punto es que no podemos estar atrapados, lo que podemos caer son nosotros mismos. Mientras Mas Verrell pueda estar Miembro de DPR Honesto, confiable, fatonah, enfoque que Dios quiera, Allah está en guardia. Si no hace nada, Dios quiere, oh Allah, guardia. Todo depende de nosotros «, se citó a Venna Melinda en The Cumicumi Indigo YouTube Show, viernes 12 de septiembre de 2025.

Venna Melinda también mencionó que cuando quería convertirse en miembro del parlamento indonesio, no debería ser codicioso.

«Entonces, en la política, lo más importante no es ser codicioso (codicioso). No deberías tener la naturaleza de la autoingrama a sí mismos», continuó.

Venna Melinda, que se había sentado como miembro del Parlamento Indonesio para el período de 2014, también había advertido a su hijo que hiciera una carta de integridad. Esta carta está dirigida al Asistente Personal (ASPRI) y a los expertos que acompañaron a Verrell mientras se desempeñaban como miembro del Parlamento Indonesio. Venna también explicó que 1 miembro del DPR estaría acompañado por 5 expertos y 2 asistentes personales.

«Así que siempre le recuerdo a Mas Verrell si tiene expertos, ASPRI para cartas de integridad cuyos contenidos son ASPRI y los expertos no pueden jugar proyectos, nadie puede recibir una gratificación. Eso es importante porque está debajo de usted, hay 5 expertos y 2 ASPRI en el DPR por 1 miembro del DPR son pagados por el estado.

Reveló que como miembro del Parlamento Indonesio también debe tener una alta dedicación a la comunidad.

«Trabajamos no para la empresa, trabajamos para el país. Por lo tanto, debe ser la misma frecuencia, debe ser dedicación. La dedicación es lo que los niños deben tener ahora, el trabajo no es el estado de ánimo», dijo.