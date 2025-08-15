¿Podemos unirnos como una nación?







Agosto es el mes más cruel, donde vivo. El temperaturas Sube de repente, y el cuerpo suda como está en modo de supervivencia. El desi en mí enferma un instinto para encontrar el aire acondicionado más cercano … mi piratería para sobrevivir al calor de Delhi (preferí gastar en un café en un café que dirigir el aire acondicionado en mi apartamento). Excepto que las fuentes artificiales de ventilación simplemente no son algo en los Alpes, y temo el día en que se vuelve común. La estrategia de recuperación más asequible aquí, en la cima del verano, es ubicarse en la piscina comunitaria. Este año, mi compañero y yo compramos un pase de temporada para que pudiéramos ir allí a voluntad. Cuando entras, es fácil encontrar un lugar sombreado en los muchos céspedes extensos, cubiertos de hierba y arbolados.

Este año, hay al menos cuatro personas Desi trabajando en el café de la piscina. Escucho fragmentos de hindi y Punjabi, y mi corazón se derrite. A veces, me inclino a preguntar si me pueden convertir en un chai si pago un euro adicional. Ayer, la línea para el mostrador de efectivo era serpaltante, era tan caliente, y todos en Tramin con niños habían buscado refugio en la piscina. Mientras esperaba al MacChiato, noté que uno de los miembros del personal de DESi luchaba por abrir una botella de vino con un sacacorchos. El cliente que había ordenado que el vino se ofreciera como voluntario para hacerlo él mismo, y el gerente de White Bar se echó a reír y le pidió al personal de Desi que simplemente lo entregara. El otro miembro del personal de Desi se rió de él y bromeó en Punjabi sobre su incapacidad para abrir una botella de vino. Solo tenía empatía por él, porque, a pesar de vivir en una región del vino durante más de cinco años, apesta para irrumpir. Tal vez, porque en mis años universitarios me puse tan experto en abrir botellas con zapatos o llaves del automóvil, me puse en mi propia cabeza sobre el sacacorchos atascado, así que siempre me pongo tan nervioso y ansioso por todo el asunto. También estoy mimado porque cuando bebo un vaso, generalmente es con la familia. Por lo general, mi suegro o mi pareja hacen la escritura. Todo lo que necesito hacer es beber y volver a servir. Sentí por este servidor DESI, porque la única forma en que era experto en abrir botellas de vino es practicar con la técnica correcta, pero imaginé, después de este caso, la duda que ya se arrastraba en su cuerpo, haciéndolo dudoso a sí mismo.

Estos pequeños y leves pasos en falso constituyen los muchos aspectos de la dislocación de los que rara vez hablamos cuando consideramos la experiencia de los inmigrantes. He estado pensando mucho en la dislocación, especialmente a la luz de los horrores que se desarrollan en Gaza, así como a los asuntos actuales en la India, la forma en que las personas en posesión de documentos están siendo tratadas si no pertenecen a la mayoría y la crueldad creciente hacia el mundo animal en nuestro centros urbanos En nombre de la pureza espacial. Cuando se trata de imaginar soluciones a los fiascos de desarrollo urbano, nuestros cerebros cívicos parecen demasiado alineados con la idea de exterminio, el vocabulario fundador para perpetuar el genocidio. En lugar de una lluvia de ideas para convivir, la norma es que un grupo de personas más poderoso decida, en nombre de todos los demás, que viven y bajo qué condiciones. Cualquiera que no se ajuste a los parámetros correctos debe desalojar voluntariamente o ser eliminado por la fuerza y enviado a un lugar en otro lugar que con frecuencia ni siquiera existe. Es una tendencia tan desconcertante, especialmente en una nación que se enorgullece de sus ideales democráticos.

Por un lado, es conmovedor ver sociedad civil Movilizar en protesta contra el fallo que aboga por el desalojo forzado de los perros callejeros de Delhi. Pero, a menos que veamos cómo este problema ardiente se cruza con los otros problemas ardientes que actualmente afectan nuestra democracia, corremos el riesgo de adoptar una perspectiva miope. Como indios, nos encanta creer que nuestra cultura es inherentemente acogedora y hospitalaria. Preferimos hacer la vista gorda a los aspectos más preocupantes de nuestro espíritu social, particularmente las jerarquías que invariablemente respaldamos a través de nuestra suscripción condicionada al casteismo, el clasismo y el patriarcado. En lugar de elegir matices, tendemos a ser influenciados por la retórica. En medio de la propaganda y las noticias falsas, la mayor víctima ha sido nuestro pensamiento crítico.

Cuando era niño Día de la Independencia significaba algo. En la asamblea escolar, tomamos nuestro juramento, jurando una relación fraterna con cada persona que reclamó una identidad como india. A pesar de la palanca de los disturbios de principios de la década de 1990, sentimos esperanza y optimismo sobre nuestro futuro colectivo. Hoy, mientras miro desde lejos, me siento inseguro sobre la tenacidad de los valores que imaginamos como sinónimo de nuestra herencia india. ¿Podemos forjar alianzas entre sí para resistir colectivamente la retórica del odio y la división? ¿Podemos atrevernos a imaginar nuestras ciudades y pueblos como centros relacionales para la colaboración entre especies, centrando nuestras energías en garantizar el aire transpirable en lugar de la ‘pureza espacial’ sin perros, así como las condiciones de vida más equitativas para los miembros más vulnerables de nuestra sociedad?

Deliberando sobre la vida y los tiempos de cada mujer, Rosalyn D’Mello es una crítica de arte de buena reputación y autora de un manual para mi amante. Ella publica @Rosad1985 en Instagram

