Gibran asistió a la sesión anual de MPR, bienvenida por Puan

Yakarta, Viva – Vicepresidente de RI Gibran rakabuming raka asistir Sesión anual de MPR/DPR en el complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, el viernes 15 de agosto de 2025.

Basado en el monitoreo en la ubicación, Gibran llegó al edificio Nusantara a las 08.18 WIB. Gibran parecía bajar del auto de Maung Pindad con un traje negro.

Gibran estuvo presente acompañado por su esposa, Selvi Ananda, que llevaba una kebaya marrón claro.

La presencia de Puan Selvi fue recibida por el orador del Parlamento indonesio Señora. quien llegó primero. Además de Puan, el presidente del DPD RI Sultan Najamudin, quien también dio la bienvenida a la llegada de Gibran.

Luego caminaron juntos y luego ingresaron al edificio Nusantara en preparación para la sesión anual.

Para tener en cuenta, la sesión anual de MPR/DPR/DPD generalmente se celebra el 16 de agosto cada año. Sin embargo, para este año, la sesión anual avanzó en agosto de 1525.

En su implementación, el MPR declaró que todo el presidente y el vicepresidente también fueron invitados. Más tarde, el presidente indonesio Prabowo Subianto dará un discurso estatal en el evento.