Se espera que la intimidación sea una cronología completa

VIVA – Tagar #Justiceforcara está ocupado en las redes sociales X. Este hashtag estalló después de la noticia de la muerte de un estudiante de Malasia llamado Zara Qairina Mahathir que tiene 13 años.

Zara, quien estudió en la Escuela de Nacionalidad Religiosa Tun Datu Mustauan (SMKA), Papar, Sabah, Malasia fue encontrada muerta el 16 de julio de 2025. En ese momento, Zara fue encontrado inconsciente en un grupo de canaletas en su dormitorio escolar. ¡Desplácese más para descubrir la historia completa!

Varias fiestas que encontraron a Zara en las primeras horas de la mañana finalmente lo huyeron a la reina Isabel I. Zara habían recibido atención médica y fue tratado por un día. Pero desafortunadamente la vida de Zara no fue salvada.

En ese momento, el cuerpo de Zara fue llevado a su residencia para ser enterrado. Sin embargo, decir que la Sra. Noraidah Lamat había encontrado irregularidades en el cuerpo de Zara. Encontró un hematoma en la parte posterior de su único hijo. Se sospecha que Zara fue víctima de acoso en su escuela.

Entonces, ¿cuál es la cronología completa? La siguiente es una línea de tiempo completa de la muerte de Zara Qairina Mahathir, quien conmocionó a Malasia según lo informado por la nueva página de Strait Times.

16 de julio – Zara Qairina fue encontrada inconsciente en una zanja cerca del dormitorio de la escuela a las 3 am. Según los informes, cayó del tercer piso del dormitorio e inmediatamente fue llevado de urgencia a la Reina Isabel I. Hospital.

17 de julio – Se dice que Zara Qairina murió y fue enterrada en Kampung Kalamauh Mesapol, Sipitang.

18 de julio – El ministro de Educación, Fadhlina Sidek, dijo que su ministerio estaba trabajando completamente con la policía y permitió que la investigación se ejecutara sin intervención.

21 de julio – La madre de Zara Qairina, Noraidah Lamat, solicitó una investigación sobre transparente, justa y no favorable. Reveló la última vez que conoció a su hijo solo durante sus actividades de educación el 12 de julio.

28 de julio – El comisionado de policía de Sabah, Datuk Jauteh Dikun, dijo que la investigación se llevó a cabo completamente desde varios ángulos e instó al público a mantener la calma y no especular.

30 de julio – El viceministro de educación superior, Datuk Mustapha Sakmud, se negó a sí mismo o a su esposa, el ex director Rosnih Nasir (que sirve del 20 de marzo al 22 de noviembre de 2024 antes de la jubilación), estuvo involucrado en este caso. Dijo que las acusaciones transmitidas en el Parlamento no tenían fundamento y dañaron su reputación.

31 de julio – La policía confirma que la investigación ha entrado en la etapa final. El comisionado Jauteh Dikun dijo que el archivo de investigación había sido enviado a Bukit Aman para ser revisado antes de ser enviado a la Oficina del Fiscal General (AGC). Hasta 60 personas han sido cuestionadas.

1 de agosto – La Sra. Zara Qairina pidió que el cuerpo de su hijo fuera demolido (exhumación) para ser llevado a cabo por autopsia para buscar la verdad y la justicia. Los abogados han recibido instrucciones para comenzar el proceso legal relacionado con la exhumación.

6 de agosto – Los abogados que representan a la madre de la víctima pidieron a la comunidad que no especulara porque puede causar presión para la familia y tiene el potencial de tener consecuencias legales.

AGC devolvió el informe de investigación inicial a la policía con instrucciones para completar el archivo. AGC también apeló al público para que no difunda la información que no ha sido verificada o que compartan fotos de niños sospechosos de estar involucrados.

El jefe de policía nacional, Tan Sri Mohd Khalid Ismail, advirtió que la difusión incorrecta de la información podría interferir con la investigación y obstaculizar la aplicación de la justicia.

7 de agosto – La Sra. Zara Qairina planea entregar su teléfono celular que contiene una grabación de una conversación entre ella y su difunta hija a la policía como investigación.

El Ministerio de Educación ha realizado más de 10 informes policiales relacionados con cargas y videos engañosos con respecto a este caso, por temor a poder provocar el acoso público contra maestros y estudiantes.

El Ministro de Comunicaciones, Datuk Fahmi Fadzil, pidió el Comité de Comunicaciones y Multimedia de Malasia (MCMC) y la política de garantizar una investigación integral. MCMC también recuerda al público que no difunda la información falsa. La madre de Zara Qairina también la testificó en una oficina de políticas.

El Ministerio de Educación convence a los padres de que están comprometidos a aumentar la seguridad en un internado, así como enfatizar que 72 internados completos en Malasia siguen siendo la principal opción de la familia.

8 de agosto – El AGC devuelve el archivo de investigación a la política con instrucciones para una acción adicional, incluida la exhelación del cuerpo de Zara Qairina.