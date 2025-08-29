PM Modi, Prez XI probablemente se reunirá dos veces en SCO Summit Sidelines para reafirmar los lazos







Se espera que el primer ministro Narendra Modi y el presidente chino Xi Jinping celebren dos reuniones bilaterales al margen del Cumbre SCO En Tianjin el domingo, mientras ambas naciones buscan fortalecer los lazos en medio de las tensiones comerciales mundiales provocadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El primer ministro Modi, quien llegará a Tianjin el sábado por la noche desde Japón, tendrá una reunión bilateral con el presidente Xi alrededor del domingo mediodía y un posible segundo antes del banquete oficial de la Cumbre SCO, según las fuentes.

El lunes, el Primer Ministro participará en la Cumbre SCO y es probable que tenga una reunión bilateral con Presidente ruso Vladimir Putin antes de partir a casa.

La cumbre del bloque de 10 miembros se considera significativo y más consecuente desde el punto de vista de las relaciones India-China en el contexto actual de una recesión repentina en los lazos de India-Estados Unidos después de que Trump impusiera aranceles del 50 por ciento a las exportaciones indias.

Esta será la primera visita de Modi a China en siete años, quizás la más significativa.

Aunque se espera que Modi tenga reuniones bilaterales con varios líderes, su reunión con XI será la más observada, no simplemente en India y China, sino en todo el mundo.

Se esperaba que el resultado de la reunión estableciera el tono para el curso futuro de las relaciones bilaterales, lo que, según los expertos, se ven brillantes a medida que los dos países enfrentaron la peor parte de Los aranceles de Trump.

Xi y Modi se conocieron el año pasado en Kazan al margen de la cumbre de BRICS, que terminó en un punto muerto de cuatro años o se congeló en los lazos bilaterales sobre las tensiones militares en el este de Ladakh.

Modi y Xi se conocen bien. Antes de las tensiones de Ladakh, se reunieron numerosas veces en cumbres bilaterales y multilaterales, incluidas cumbres informales, pasando tiempo de calidad para entenderse. Desde la reunión de Kazan, las dos partes han intensificado las interacciones amplias.

Representantes especiales para el tema límite, NSA Ajit Doval y su contraparte Wang Yi, han celebrado dos rondas de conversaciones en los últimos nueve meses para establecer el tono para el proceso de normalización de las relaciones bilaterales.

La reunión de Doval-Wang de este mes, que tuvo lugar en el contexto de la diatriba aranceles de Trump contra India, ha respirado un nuevo impulso en las relaciones sino-india, que tenía una historia a cuadros en las últimas siete décadas.

Los dos funcionarios incluso hablaron de una cosecha temprana del tema límite, que rara vez se escucha en las tímidas relaciones India-China.

En este contexto, la reunión de Modi-XI adquiere importancia y aumenta las expectativas de que pueden proporcionar una hoja de ruta más amplia para los lazos mejorados.

Además, Trump se calentó con Pakistán después de la Operación Sindoor, organizando una reunión de almuerzo sin precedentes para el jefe del ejército de Pakistán Asim Munir, abriendo una nueva ventana estratégica a Islamabad a pesar de las graves preocupaciones de la India relacionadas con el terrorismo transfronterizo promovido por Pakistán.

PakistánMiembro de la SCO, también estará presente en Tianjin, ya que el primer ministro Shehbaz Sharif asistirá a la cumbre.

Se esperaba que la reunión de Modi con Putin llamara la atención global mientras Trump destacaba a India para un aumento de tarifas por comprar petróleo y gas ruso.

Por su parte, China está tratando de hacer que la cumbre de Tianjin SCO sea la más grande invitando a 20 líderes extranjeros.

En la reunión de Modi-XI, los analistas estratégicos chinos dicen que la asistencia del primer ministro indio a la reunión de la OCS es importante para sus relaciones bilaterales y para la cumbre misma.

Dando la bienvenida a Modi antes de su visita al país para la Cumbre SCO, China cree que la atmósfera de la cumbre entre el primer ministro Modi y el presidente Xi será bastante armonioso, ya que ambos son amigos y se conocen bien, Zhou Rong, profesor de estudios estratégicos en la Universidad de Renmin de China, dijo a PTI.

«Solían tener reuniones muy amigables y sinceras durante los últimos 10 años. China espera que la llegada de Modi fomente el esfuerzo concertado de todas las partes para que la cumbre del SCO sea exitosa y fructífera», dijo.

Aunque China e India han comenzado a hacer esfuerzos conjuntos para reparar sus lazos, tiene sentido que China sea pragmática y prudente en el manejo de las relaciones con India, dijo, y agregó que necesitamos una buena relación vecina con India y necesitamos revitalizar las dos grandes civilizaciones.

Rong Ying, investigador senior en el Instituto de Estudios Internacionales de China (CII), dijo que la participación y el apoyo de la India para la SCO es crucial, y todos los demás miembros de la OCS dan la bienvenida a la participación del primer ministro Modi.

«China, como anfitrión, anticipa que India hará más contribuciones y juega un papel constructivo en la OCS. La cooperación y colaboración estrecha de China-India en agrupaciones regionales y globales como la OCS ha sido un área importante con gran potencial», dijo Rong, también profesor de la Universidad de Sichuan, a PTI.

El éxito de la Cumbre SCO Tianjin debe definirse por la paz, la seguridad y los desafíos de desarrollo que comúnmente enfrentan los miembros de la OCS, que mostrará la importancia del bloque como una nueva agrupación regional diferente de los tradicionales, dijo Rong.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente