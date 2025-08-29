John Harbaugh de Ravens envía un mensaje antes de la temporada

El Ravens de Baltimore disfrutó de un campamento de entrenamiento relativamente tranquilo y sin drama sin drama, y ​​nadie es más feliz que John Harbaugh.

Ahora, con el Temporada de la NFL 2025 Casi aquí, el entrenador en jefe de toda la vida no puede evitar maravillarse a veces sobre lo buena que es su lista con otra persecución para que comience un Super Bowl.

John Harbaugh conoce a Ravens preparados para la grandeza

«Bueno, me gusta mucho la lista … lo que pasa por mi mente cuando estoy mirando la práctica es: ‘Este es un muy buen equipo de fútbol'», Harbaugh dijo a los periodistas después La práctica final del campamento. «Y cada temporada es su propia temporada. Cada semana, cada juego, es su propio juego. Los llevas a todos a la vez, de verdad. Entonces, tu enfoque se vuelve muy estrecho.

«Pero cuando doy un paso atrás, y veo la práctica, sé que somos un muy buen equipo de fútbol. Entonces, es nuestro trabajo salir y jugar muy bien y entrenar muy bien. Y eso es lo que planeamos hacer».

Baltimore se ha ido en gran medida bajo el radar durante gran parte de la temporada baja y en el campamento. No es que se pasen por alto necesariamente, los Ravens están vinculados con las facturas para las más cortas probabilidades del Super Bowl que ingresan a la temporada, pero no ha habido mucho ruido. Incluso la lista de los Ravens se estableció en gran medida en el día de corte, con uno de los únicos debates de la lista real centrados en un La gema no reclutada podría cortarse Porque la lista era demasiado buena.

Ravens en la clase de élite de la NFL, pero ¿pueden romperse?

Los Ravens también están recibiendo amor fuera de las instalaciones. Chris Simms de NBC Sports dio un respaldo enfático de Baltimore en un episodio de vista previa de la temporada reciente de su podcast «Chris Simms desabrochado».

«Sin falta de respeto, sé que hay muchos equipos, pero para mí, si me preguntas las dos mejores listas en el juego en este momento, estoy tomando las Águilas y luego estoy tomando los Ravens justo detrás de ellos», dijo Simms en el podcast.

“¿Qué ves con Baltimore para ir“ Ooh, bueno, cuestiono esta parte de aquí. No me gusta esto. ¿Qué es? ¿No estoy seguro de que su seguridad de la estrella de la primera ronda (Malaki Starks) sea increíble de inmediato? No sé. Va a ser muy bueno y está listo. Estoy tirando lo que pasa. Jaire Alexander No puedo permanecer en el campo ¿Quizás toda la temporada? Estamos llegando al tipo de cosas dudas cuando desgloses su lista. No hay mucho que no me guste. … tienes un quarterback (Lamar Jackson) Quién es un gran de todos los tiempos. Es uno de los mejores mariscales de campo que hemos visto en nuestra vida «.

En última instancia, como señaló el propio Harbaugh, los Ravens tienen que salir y hacerlo. Según múltiples casas de apuestas, Baltimore se ve favorecido en todos menos dos juegos en su horario que ingresan a la campaña, y uno de esos juegos en los que son un perdedor viene de inmediato en la Semana 1, apenas. Baltimore es un Medio punto de cabeza en el camino en un lugar de venganza a medida en el camino contra los Buffalo Bills.

«Mi única decepción es que no podemos jugarlos hasta el domingo por la noche», se lamentó Harbaugh. «Tenemos que esperar hasta el domingo por la noche. Pero estaremos allí. Apareceremos. Estaremos justo a tiempo y estaremos listos».