KPID Yakarta niega emitir una circular para prohibir la demostración de TV y Radio Liputan

Yakarta, Viva – Carta viral Circular que contienen prohibición Estación de televisión (TV) y demostraciones de portada de radio. En la circular hay 37 listas de instituciones de transmisión. La carta se emitió el 28 de agosto de 2025 con el número 309/Kpid-Dki/viii/2025 y firmado por el presidente del Yakarta Kpid, Puji Hartoyo.

En la carta, el Yakarta KPID solicitó que todas las instituciones de transmisión no transmitan transmisiones o demostraciones que estén desbordando la violencia excesiva.



La masa de manifestantes ingresó a la policía del metro

KPID Yakarta también le pidió a la institución de transmisión que defendiera los principios periodísticos, como precisos, equilibrados, justos, no malos, sin incitar y engañar, no confusión de hechos y opiniones personales y no resaltaron los elementos de la sádica o la violencia.

KPID también pidió no transmitir transmisiones o cobertura con un matiz provocativo, explotador y escalonado de la ira del público.

Luego, el KPID solicitó que las instituciones de transmisión participen y construyan activamente un matiz fresco y pacífico a través de transmisiones de noticias y cobertura de los últimos problemas que están ocurriendo en medio de una demostración de la comunidad.

Respondiendo a eso, el presidente del Yakarta Kpid Puji Hartoyo negó la circular. Hizo hincapié en que la circular no era verdad.

«No es cierto. Nunca hicimos la circular a la televisión y la radio», dijo Puji cuando se contactó el viernes 29 de agosto de 2025.



El personal de TNI de los Marines y Kostrad se reunieron con los manifestantes frente a Mako Brimob

Reiteró que las 37 instituciones de transmisión en cuestión nunca recibieron la carta del Yakarta KPID. Apoya todas las aspiraciones de la comunidad.

«Acabo de revisar más tarde en los amigos de la televisión, la radio en cuestión en la carta. Hay docenas de correctos, cuántos, cuántos, leo, hay más de 30 más. Apoyamos cuáles son las aspiraciones de la comunidad», dijo.