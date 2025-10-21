Perfil de Sanae Takaichi, la primera mujer en convertirse en Primera Ministra de Japón

VIVA – Por primera vez en la historia, Japón Por fin había una primera ministra. esa cifra es Sanae Takaichiun influyente político conservador del Partido Liberal Democrático (PLD), que fue nombrado oficialmente por el parlamento japonés el martes 21 de octubre de 2025.

Esta mujer de 64 años fue elegida tras obtener la mayoría de votos en la primera vuelta de las votaciones en la cámara baja, con 237 votos de un total de 465 escaños.

Takaichi reemplazará a Shigeru Ishiba, quien renunció el mes anterior tras la derrota electoral del PLD. Se convirtió en el quinto primer ministro de Japón en los últimos años, lo que demuestra cuán dinámica es la política en el país Sakura.

Sanae Takaichi nació el 7 de marzo de 1961 en Yamatokoriyama, prefectura de Nara, al oeste de Japón. Graduado en la Universidad de Kobe, trabajó como escritor, locutor y asistente legislativo antes de decidirse finalmente a entrar en el mundo de la política, según informó Agencia Anadolu.

Su carrera política comenzó en 1993, cuando fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de Japón como candidato independiente. Poco después se unió al PLD y logró conservar su escaño en nueve elecciones consecutivas.

Takaichi es conocido como una figura cercana al fallecido Shinzo Abe y se le considera el sucesor de su ideología política. Se desempeñó como Ministro del Interior y Comunicaciones bajo la administración de Abe en 2019-2020. Su cercanía a Abe también moldeó su dirección política, que tiende a ser nacionalista y conservadora.

En el ámbito de la diplomacia, Takaichi es conocido por tener una postura dura hacia China y enfatiza la importancia de fortalecer la defensa nacional. También calificó a Taiwán como un socio importante y un amigo valioso para Japón, un gesto que muestra su deseo de fortalecer los lazos con los aliados democráticos en la región de Asia Oriental.

Aparte de eso, también se sabe que Takaichi se opone a las revisiones históricas que se considera que borran los logros pasados ​​de Japón. A menudo criticaba los libros de texto por no mostrar «los grandes logros de los predecesores de Japón».

Aunque es respetado, Takaichi también genera controversia. Visitó varias veces el Santuario Yasukuni, un lugar dedicado a los soldados japoneses que murieron en la guerra, incluidos 14 criminales de guerra de clase A. Sus visitas generaron críticas de China y Corea del Sur, que vieron la medida como un símbolo de la incapacidad de Japón para afrontar su historia militar.