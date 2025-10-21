KPK investiga a los empleados de TRG Investama en relación con el caso de digitalización de gasolineras

Yakarta (ANTARA) – La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) está investigando a un empleado de PT Technology Research Global Investama o TRG Investama con las iniciales DS como testigo en un presunto caso de corrupción relacionado con la adquisición de digitalización de estaciones de servicio públicas de combustible (SPBU) en PT Pertamina (Persero) para el período 2018-2023.

“La investigación tuvo lugar en el Edificio Rojo y Blanco de KPK en nombre de DS como empleado o secretario del director de TRG Investama”, dijo el martes el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, confirmado por ANTARA desde Yakarta.

Budi dijo además que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción también había llamado a un empleado de la empresa estatal con las iniciales DA como testigo en el caso.

Según los datos de KPK, DS llegó al edificio rojo y blanco de KPK a las 08:58 WIB. Mientras tanto, el nombre del testigo del fiscal no figura en las listas de asistencia de la oficina anticorrupción.

