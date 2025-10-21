India implementa la técnica Boma por primera vez para reubicar billetes negros en MP







En el distrito de Shajapur de Madhya Pradesh, funcionarios forestalesCon el apoyo de expertos sudafricanos, capturaron con éxito 45 antílopes negros utilizando la técnica Boma, un método moderno y de bajo estrés para capturar vida silvestre que implica el uso de un helicóptero. Posteriormente, los animales fueron reubicados en el Santuario Gandhi Sagar.

Según los funcionarios, esta iniciativa piloto está diseñada para reducir los daños a los cultivos causados ​​por los antílopes negros y los nilgais, al tiempo que promueve una población de vida silvestre equilibrada. Si tiene éxito, se espera que el proyecto se implemente en otras regiones del país.

Esta es la primera vez que se utiliza la técnica Boma en la India.

Krishna Moorthy, jefe principal de conservación de bosques (APCCF) – Vida Silvestre del Departamento Forestal de Madhya Pradesh, dijo: «El día de Deepavali, el Departamento Forestal del MP, con el apoyo técnico de Conservation Solutions, Sudáfrica, capturó 45 antílopes negros utilizando la técnica Boma en el distrito de Shajapur. Esta es la primera vez en la India que se capturan antílopes negros con la ayuda de un helicóptero.

«El uso de un helicóptero ofrece la ventaja de localizar los rebaños y guiarlos lentamente hacia el Boma. Maniobrar los rebaños entre líneas eléctricas y campos agrícolas «Fue un desafío, pero fue manejado hábilmente por el piloto sudafricano en coordinación con el piloto indio», dijo.

«El objetivo de esta iniciativa es reducir la depredación de cultivos y el conflicto entre humanos y vida silvestre. Los animales capturados fueron liberados de manera segura en áreas forestales. El MPFD ha realizado anteriormente capturas masivas exitosas de gaur, barasingha, toro azul y ciervo manchado, y ahora, antílope negro», añadió.

El uso indebido de la IA genera miedo a los tigres cerca del Parque Nacional Sanjay Gandhi en Mumbai

La inteligencia artificial (IA) plantea un desafío improbable para el departamento forestal y fauna conservacionistas. Desde la semana pasada, una imagen generada por IA de un tigre real de Bengala en Mulund, cerca del Parque Nacional Sanjay Gandhi (SGNP), se ha vuelto viral en las redes sociales, provocando un pánico innecesario entre los lugareños. Después de que la imagen fuera enviada a grupos y ONG que trabajan para la conservación de la vida silvestre, dejaron claro a los residentes que la imagen es falsa, ya que no hay tigres reales de Bengala en el SGNP.

Los funcionarios del departamento forestal están trabajando para crear conciencia entre los lugareños, instándolos a no caer en las imágenes generadas por IA. Aconsejan al público que informe cualquier intento de difundir información errónea directamente al departamento. El defensor Pawan Sharma, fundador y presidente de la Asociación Resqink para el Bienestar de la Vida Silvestre (RAWW), dijo que la IA es una poderosa invención y herramienta creada por el hombre, pero no debe usarse indebidamente para crear contenido que propague pánico y angustia.

«Se necesitan años para que el departamento forestal y los grupos conservacionistas generen conciencia para promover la coexistencia y mostrar la vida silvestre bajo una luz positiva. Tales intentos revierten nuestros esfuerzos. La gente debe ser consciente de esa información engañosa y fraudulenta. No se deben compartir ni difundir noticias o información sin la verificación de las autoridades interesadas.

Los creadores de dicho contenido deben ser conscientes de que pueden tener problemas legales si las autoridades los rastrean, ya que dicha acción constituye una violación de leyes como la Ley de Tecnología de la Información TI de 2000; Ley de Protección de Datos Personales Digitales, 2023; Ley de Gestión de Desastres, de 2005; Ley de Protección de la Vida Silvestre, 1972; Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 y Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023”, dijo Sharma.

Susto de leopardo

Un vídeo que afirma mostrar a cuatro leopardos deambulando por una carretera en Chiplun. Ratnagiri distrito, recientemente se volvió viral. Sin embargo, luego se confirmó que el video era falso. También en Nashik se creó el pánico debido a las imágenes generadas por IA de un leopardo deambulando por las calles de la ciudad.





