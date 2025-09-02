Pérdida de infraestructura en Yakarta después de la demostración de RP. 80 mil millones

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Jakarta, Pramono anung dijo que su partido había calculado el total total pérdida daño infraestructura correo demostración. Él dijo, el valor de pérdida translúcida de Rp80 mil millones.

«Luego, el costo total de la pérdida ayer presenté Rp55 mil millones. Si incluye dos JPO (Crossing Bridges) en Senen y en la Policía Metropolitana de Yakarta, ahora Rp80 mil millones», dijo Pramono a periodistas en Dki Yakarta City Hall, el martes 2 de septiembre de 2025.

Pramono dijo anteriormente que las pérdidas debido al daño por infraestructura en Yakarta debido a manifestaciones caóticas se estimaron en RP55 mil millones.

El daño fue experimentado por PT Transjakarta Bumd, PT MRT Yakarta y Camera de Supervisión (CCTV) en DKI Yakarta. Además, hay dos JPO también hay CCTV y 18 semáforos dañados.

Pero de los 18 semáforos dañados, Pramono afirmó que 17 de ellos habían sido reparados.

«Solo uno que no se ha completado es Slipi», dijo Pramono.

Para mejorar la infraestructura, el gobierno provincial de DKI Jakarta coordina con el Ministerio de Obras Públicas (PU).

«También busqué ayuda para el ministerio de PU cuando estaba satisfecho con el JPO en Senen, así como con el JPO en Polda (Metro Jaya) para ayudar al gobierno central. Anteriormente, discutimos y respondió de inmediato», dijo Pramono.

Pramono detalló, la asignación presupuestaria de la revitalización de JPO que estaba equipada con LIF y amigable con discapacidades alcanzó Rp19 mil millones.

Mientras tanto, el Ministro de Obras Públicas (PU) Dody Hanggodo dijo que el gobierno central soportaría la mejora de las paradas JPO y Transjakarta en el Senen y la Policía Metropolitana de Yakarta.

«Los dos (Senen Stop y Polda Metro Jaya) se harán rápidamente. Con suerte, es funcionalmente menos de siete días», dijo Ddy.

Ddy dijo que los costos de reparación de JPO y Transjakarta se detienen en el Senen y la Policía Metropolitana de Yakarta utilizarán el presupuesto PU que se ha preparado para una emergencia.

Registró una pérdida total de una serie de manifestaciones en toda Indonesia alrededor de Rp900 mil millones y PU proporciona un presupuesto con este valor para respaldar la aceleración de la renovación de las instalaciones dañadas.

«Hemos presupuestado RP900 mil millones para toda Indonesia, no solo para Yakarta. Dios desee, es suficiente soportar dos JPO (Senen y Polda Metro Jaya)», dijo Dody. (Hormiga)