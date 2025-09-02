‘La estación’ de Sara Ishaq lidera los ganadores del corte final de Venecia

Sara Ishaq «La estación«Ganó el Premio de La Bienal de la Bienal Venezia (€ 5.000), entregada a la mejor película en postproducción.

Los miembros del jurado Fatih Abay, Nathalie Jeung y Claudio Rapino fueron tomados por la historia de Layal, quien dirige una estación de combustible solo para mujeres en una ciudad yemení separada de la guerra. Se enfrenta al creciente deseo de su hermano de 12 años de liberarse: cuando su hermana separada aparece con una propuesta para el niño, se pone a prueba la relación de los hermanos.

La película es producida por Screen Project y Georges Films. One dos películas, Keplerfilm, BarentsFilm, The Imaginarium Films, Setara Films y TA Films coproducen.

Ishaq, también detrás de Docs «The Mulberry House», «varado» y «Karama no tiene paredes» nominados al Oscar, se encontró con una estación de servicio real solo para mujeres durante la guerra en Yemen en 2015.

«Mientras esperaba en largas colas con mis hermanas, observé una atmósfera única a nuestro alrededor. Este vibrante microcosmos solo para mujeres se convirtió en un espacio raro donde las mujeres de todos los ámbitos de la vida se unieron con un objetivo común: mantener y apoyar a sus familias», reveló.

«A pesar de las disputas ocasionales, el estado de ánimo era animado y comunitario. Aquí escuché relatos personales de la vida durante la guerra; relatos de dificultades económicas, familias divididas por tensiones políticas, seres queridos perdidos en el conflicto y, en medio de la oscuridad, momentos de alegría: historias de supervivencia, bodas y nuevos nacimientos».

Si bien inicialmente consideró hacer un documental, «las limitaciones sociales y de seguridad del entorno sensible hicieron imposible la filmación».

“Aún así, las historias de resiliencia, hermandad y supervivencia permanecieron conmigo durante un año, lo que resultaron en el nacimiento de ‘The Station’. Mi primera incursión en el cine de ficción «.

El proyecto de Ishaq también fue notado por Titra Film, Rai Cinema, Sub-Ti Ltd. y Sub-Ti Access SRL.

En una entrevista con VariedadElla dijo: «Las mujeres siempre jugaban un papel muy importante en [Yemeni] sociedad. Pero en este momento en particular, donde los hombres fueron despedidos de sus trabajos, o se sintieron atraídos por la lucha, las mujeres realmente se pusieron a la vanguardia … Todavía dirigían el hogar pero también trataban de encontrar formas de generar ingresos para sus familias «.

«En el fondo, la historia no se trata de política. Se trata de personas, sus relaciones, contradicciones y resiliencia. Lo que nos hace no solo yemení, sino humanos», dijo, intención de celebrar a la gente de Yemen que «han sufrido y sobrevivido años de guerra con dignidad, humor y fuerza».

«My Semba» de Hugo Salvaterra fue otro gran ganador, con láser película, Studio A Fabrica, Cinémathèque Afrique del Institut Français y el Festival Internacional Du Film de Friborg decidiendo participar.

Fue descrito como una oda a «poesía, cine y música: explorar la supervivencia, la identidad y la resistencia en una metrópoli africana donde el arte se convierte en resistencia».

Se centra en un joven que navega por la intensidad de la vida en Luanda: «una ciudad que refleja la energía y las contradicciones de muchas megacidades africanas». Junto a sus hermanos, se refugia en el arte, «lucha con la fe, y saca fuerza del vínculo de la hermandad».

«House of the Wind» de Auguste Kouemo Yanghu fue notada por M74 SRL y Mnemonica, y «Let’s Play Soldiers» de Mariam Al-Dhubhani aseguró una colaboración con soluciones locas y una invitación del Festival de Cine de El Gouna para participar en la plataforma de la industria Cingouna.

«Out of Schools» de Hind Bensari fue otorgado por el Fondo Rojo y el Festival Internacional Du Film d’Amiens. «Ayer el ojo no durmió», dirigido por Rakan Mayasi, por oticones. Finalmente, el «Standing at the Ruins» de Saeed Taji Farouky fue elegido por 196-Media y «Legado» por Mamadou Dia, por la organización Internacional de la Francophonie.

‘Mi Semba’

Puede encontrar la lista completa de premios aquí:

«La estación»

Yemen, Jordania, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Qatar

Dirigida por Sara Ishaq

La Bienal del Premio de Venecia (€ 5,000)

Titra Film (Paris) ofrece hasta € 5.000 para clasificar el color; hasta 3.000 € para la producción de un DCP Master, o la creación de archivos I-Tunes, Google o Netflix; Hasta 2.000 € para subtítulos en francés o inglés (traducción no incluida).

Rai Cinema ofrece € 5.000 para un primer derecho de negociación para la adquisición de derechos de explotación de televisión gratuitos en el territorio italiano y la obligación de mencionar «en colaboración con Rai Cinema Spa» en los créditos del trabajo.

Sub-Ti Ltd. (Londres) ofrece hasta 7.500 € para la creación del DCP Master con subtítulos italianos o ingleses.

Sub-Ti Access SRL (Turín) ofrece hasta 7.500 € para el contenido accesible de la película para el público con discapacidades sensoriales

«Mi Semba»

Angola

Dirigido por Hugo Salvaterra

Laser Film (Rome) ofrece € 15,000 para la corrección de color de un largometraje para hasta 50 horas de trabajo (técnico incluido);

Studio A FabricA (Ajaccio) ofrece € 15,000 ofrecidos por la mezcla de sonido de una película de larga duración (hasta 12 días de trabajo, mezclador de sonido no incluido)

El Cinémathèque Afrique del Institut Français (París) ofrece el premio «Coeur de la Cinémathèque Afrique», que consiste en la adquisición de los derechos de transmisión no compromiales y no excluidos durante 7 años con un valor de € 4,000 € 6,000 € € € €

Festival International Du Film de Friborg ofrece su participación en los costos de producción de un DCP (€ 2.500).

«Casa del viento»

Camerún, Benin, Francia, Bélgica

Dirigido Kuoemo Yanghu

M74 SRL (ROMA) ofrece hasta € 10.000 para efectos visuales digitales «COMP 2D»

Mnemonica ofrecerá su plataforma en la nube para almacenar, compartir y distribuir de forma segura la película ganadora por un valor de € 10,000.

«Juguemos a los soldados» (título de trabajo)

Yemen, Qatar, Noruega, Francia

Dirigida por Mariam al-Dhanhei

Para una película de ficción de larga duración, un mínimo de $ 10.000 mg o para un documental de larga duración, un mínimo de $ 3.000 mg para marketing, publicidad y distribución en el mundo árabe o internacionalmente, ofrecido por MAD Solutions para un proyecto árabe

$ 5.000 otorgados a un proyecto árabe ofrecido por el Festival de Cine de El Gouna y una invitación para participar en la plataforma de la industria Cingouna

«Fuera de las escuelas»

Marruecos, Dinamarca

Dirigido por Hind Bensari

Red Sea Fund (Red Sea Film Foundation) ofrece € 5.000.

Festival International Du Film d’Amiens ofrece su participación en los costos de producción de un DCP (€ 2.500).

«Ayer el ojo no durmió»

Bélgica, Líbano, Palestina

Dirigido por Rakan Mayasi

Los oticones ofrecerán servicios de música de cine a medida, en forma de consultoría musical y/o supervisión musical y/o la producción de una partitura original. Estos servicios están valorados en hasta € 10,000.

«De pie en las ruinas»

Egipto, Reino Unido

Dirigido por Saeed Taji Farouky

196-Media (ROMA) ofrece hasta € 10.000 para la mezcla de sonido de una película de larga duración (hasta 7 días de trabajo, auditorio y técnico incluidos)

«Legado»

Senegal, Francia

Dirigido por Mamadou Dia

Organización Internacional de la Francophonie (OIF)/ACP/EU ofrece € 5.000 como reembolso por los servicios de postproducción, entregados por sociedades con sede en uno de los países de la UE u OACPS (excepto Sudáfrica), de una película de larga duración por parte de un director de uno de los países de ACP y producida o co producida por una sociedad basada en uno de los países ACP.