Una selección de automóviles nuevos y usados ​​con cuotas de IDR 2 millones

Yakarta, Viva – Tener un automóvil con cuotas ligeras ya no es una ilusión. Con cuotas que van desde RP2 millones por mes, hay muchas opciones de automóviles nuevos y usados ​​que se pueden ajustar a las necesidades y contenidos de la billetera.

Para los automóviles nuevos, las cuotas de Rp2 millones generalmente se aplican si el dinero facial es bastante grande y el tenor es largo. Aun así, todavía es interesante porque los compradores pueden obtener un vehículo en nuevas condiciones de la fábrica.

Desde la búsqueda de Viva Automotive el martes 2 de septiembre de 2025, una de las nuevas opciones de automóviles es el famoso Daihatsu Ayla y el precio es amigable en la bolsa. Con un DP de más del 30 por ciento, las cuotas por mes se pueden reducir hasta que está en el rango de RP2 millones.

Otra opción popular es Toyota Agya. Este modelo es adecuado para las familias pequeñas o para aquellos que a menudo se mudan a la ciudad.

Al hablar coche usadoLa opción es en realidad más y flexible. Con una entrega de RP2 millones, los compradores pueden llevar a casa autos de clase media con características más completas.

Honda Jazz usado sigue siendo uno de los favoritos de muchas personas porque parece deportivo y se puede confiar en su rendimiento. El valor de venta estable hace que el esquema de crédito permanezca asequible.

Toyota progresa El uso también se puede obtener con cuotas de RP2 millones, especialmente para la unidad de producción hace unos años. Este automóvil es adecuado para familias que necesitan vehículos de gran capacidad.

También hay una Suzuki Ertiga usada que ofrece una gran comodidad de cabina. Muchas salas de exhibición proporcionan paquetes de crédito atractivos para este modelo MPV.

Si necesita un auto urbano, Suzuki Karimun Wagon R puede ser una opción. Este pequeño automóvil es práctico, eficiente en combustible, y las cuotas se pueden organizar en el rango de RP2 millones.