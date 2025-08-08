Paul Ridd de Eiff sobre la reconstrucción del Festival de Cine de Edimburgo

Dos semanas antes del Festival Internacional de Cine de Edimburgo inicia su 78a edición, director del festival y CEO Paul montado parecía casi a gusto.

«No estamos en el ojo de la tormenta», dijo, «pero lo estamos dando vueltas».

Desde que tomó el timón a fines de 2023, junto con la productora del festival Emma Boa, Ridd ha supervisado una reinvención estratégica de uno de los festivales de cine más antiguos del mundo, desde construir una nueva junta y una huella para repensar su misión dentro del calendario cultural con festival de Escocia.

«Este año es realmente el primer año», dijo Variedad. «El año pasado sentamos las bases, demostramos que la nueva estructura podría funcionar. Ahora, se trata de crecer en ese lastre».

Ese crecimiento es visible en todos los ámbitos. EIFF25 presenta 43 películas nuevas, 18 de ellos estrenos mundiales, incluido el 10 canciones Sean Connery Competencia por la excelencia en el cine: con un premio sustancial de £ 50,000 ($ 67,000) otorgado por la votación de la audiencia. Junto a eso hay seis proyecciones retrospectivas, un regreso del Strand de Midnight Madness de la noche que verá el último estreno de «a granel» de Ben Wheatley, entre otros, y en sesiones de conversación con jugadores como tales como tales Andrea ArnoldNia Dacosta, Jeremy Thomasy Ken Loach.

«Descubrimiento, audiencia e integración de la industria, esa es la personalidad de este festival», dijo Ridd. «La idea es ofrecer algo lo suficientemente emocionante como para que la gente quiera participar. Si lo construyes, vendrán».

Una competencia construida para lanzar

La lista de competencia de este año abarca desde dramas queer hasta las indies formalmente atrevidas: la «película azul» de Elliot Tuttle, «In Transit» de Jaclyn Bethany con Jennifer Ehle («Saint Maud», «Pride and Prejudice») y el «Mot Mudician» de Abdolreza Kahani: Kahani regresa después del debut «a un shrine» At Eiff. Ese patrón, dice Ridd, es intencional.

«Ya tenemos cineastas que regresan en el segundo año, y esa es una gran señal de progreso. El Premio Sean Connery decidido por la audiencia les da un lanzamiento real. No estaba solo, con Ridd citando que el 60% de las películas en exhibición el año pasado fueron adquiridas o han asegurado la distribución.

La competencia está curada de más de 4,000 presentaciones.

«Estamos buscando películas con ese factor ‘wow’ y una confianza de la voz. Algunos temas emergen (rareza, identidad, desplazamiento, pero no se imponen. Crecen orgánicamente de la selección». Ridd explicó.

Encontrar un hogar en el caos

Al organizar el festival durante el agosto notoriamente repleto de Edimburgo, junto con la franja, el festival internacional y el festival del libro, podría parecer auto-sabotaje. Pero Ridd lo ve de manera diferente.

«Ya hay una multitud aquí buscando un nuevo trabajo», dijo. «La audiencia marginal es aventurera. Ser parte de ese ecosistema nos ayuda de manera creativa, logística y comercial».

También permite la polinización cruzada. «Idealmente, un cineasta muestra trabajo en EIFF, conoce a alguien que hace teatro o comedia en vivo en el futuro, y surge una nueva colaboración. Ese es el sueño».

El acceso a la robusta infraestructura de la franja también tiene beneficios reales. «Poder vender boletos a través de la aplicación Fringe ha sido transformador. Es intuitivo, ya está en el teléfono de todos». Él describió.

Una evolución importante este año es el programa de la industria, que ahora se extiende en los siete días e incluye eventos con algunos de los nombres más poderosos en el Reino Unido e International Film, incluidos Rose Garnett, Eva Yates, Farhana Bhula, Jeremy Thomas y David Hinojosa.

Pero a pesar de toda su ambición, el festival sigue siendo ágil por diseño.

«Uno de los problemas en los festivales más grandes es la escala», dijo Ridd. «Es abrumador. Estás corriendo entre reuniones y proyecciones faltantes. En Edimburgo, ofrecemos algo más contenido y eso es una fortaleza. Cada película y evento obtienen espacio para respirar».

El objetivo es crear momentos «genuinamente útiles» para los cineastas, no la abstracción vaga. «Los paneles son prácticos. Las conversaciones profesionales están enfocadas. Las redes no son solo bebidas, es un centro delegado donde la gente realmente se conoce».

Escocia y el contexto internacional

Aunque EIFF mantiene un mandato global, es consciente de su papel nacional. «Para nosotros se trata de colocar el trabajo escocés junto con el trabajo internacional, utilizando nuestra plataforma global para el trabajo local dentro de nuestra selección».

Eso incluye características escocesas como «Grow» de John McPhail y el documental de Night Night del ganador de Bifa sobre la autora Irvine Welsh «La realidad no es suficiente», además de pantalones cortos del Laboratorio inaugural de NFTS Sean Connery.

Entonces, ¿qué sigue?

«No queremos crecer en tamaño por el bien», dijo. «No pretendemos duplicar la cantidad de títulos. Tenemos el objetivo de aumentar la audiencia, aumentar el interés internacional y mantenerse coherente».

Las competiciones para las características y los pantalones cortos son centrales. «Son simples, votos con la audiencia y vienen con un verdadero apoyo financiero. Esa es una combinación poderosa».

Para Ridd, el éxito no se mide por apariciones de celebridades o alfombras rojas. Se mide por conversación.

«Al final del día, lo más importante es la comunidad, las personas que se comprometen con el trabajo, lo discuten en el bar después, discutiendo sobre ello a la mañana siguiente. Eso es lo que hace que un festival viva».