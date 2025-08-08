NPCI DKI Yakarta y YIPB presenta el campeonato de tenis de mesa inclusivo más grande con un premio total de RP180 millones

Yakarta, Viva -En el espíritu de conmemorar el 80 aniversario de la República de Indonesia, el Comité Paralímpico Nacional Indonesia (NPCI) Dki Yakarta junto con la Fundación Pelita Bangsa Inclusion (YIPB), con el campeonato de tenis de mesa DKI Jakarta 2025.

Torneo tenis de mesa que tuvo lugar el viernes (8/8/2025) hasta el domingo (8/8/2025) en el atrio principal, Pluit Village Mall, el norte de Yakarta no es solo una competencia, sino que es un símbolo real de deportes ilimitados, que une atletas discapacidad y no desagradable en una etapa equivalente y competitiva.

Cahaya Manthovani, presidente del Campeonato de tenis de mesa DKI Jakarta NPCI 2025, dijo que este campeonato es una forma de introducir la capacidad de los atletas de discapacidad, así como para buscar nuevos atletas de semillas para poder competir tanto en Paraseamames 2026 como en el Paralímpico 2028.

«También queremos demostrar que la discapacidad no es una barrera para el logro. En cambio, tienen un gran entusiasmo y potencial que puede ser una inspiración para todos nosotros», dijo Cahaya en sus comentarios, viernes (8/8/2025).

La luz también espera que a través de esta actividad, los participantes, tanto las discapacidades como la no discapacidad, puedan aprender unos de otros, apoyarse mutuamente y crecer juntos para probar sus límites a través del espíritu de los deportes

Al DKI Jakarta NPCI Championship Tennis Championship 2025 asistieron 335, que constaban de 128 atletas discapacitados de 13 provincias y más de 200 participantes generales. Los participantes competirán por un premio total de RP180 millones para convertirlo en uno de los campeonatos de tenis de mesa inclusivos más grandes del país.

Además, la provincia con el mayor número de atletas ganadores de medallas competirá por dos trofeos principales, a saber, la Copa NPCI DKI Yakarta para la categoría general y la categoría de discapacidad.

Los Paralímpicos del Chef de Mission, Reda Manthovani, explicó que esta actividad era parte de la preparación para monitorear el rendimiento de los atletas que competirían en Paraseagames enero de 2026. «Juegan aquí para probar sus habilidades y calentarse, para que puedan descubrir su nivel antes de competir», dijo.

Agregó que la preparación del atleta se había llevado a cabo en Karanganyar Pelatnas, solo. Sin embargo, el éxito no solo está determinado por aspectos técnicos, sino que también requiere el apoyo de varias partes.

«La preparación técnica será inútil sin el apoyo de todas las partes interesadas deportivas. Como CDM, mi trabajo es trabajar en apoyo total para que el objetivo del campeón general en Paraseagames se pueda lograr más tarde», dijo el hombre que también se desempeñó como el Adjunto General Adjunto de Inteligencia (Jamintel).

Mientras tanto, el presidente de DKI Yakarta NPCI Yasin Onasie explicó que este torneo se convirtió en el primero en combinar atletas discapacitados y sin discapacidad en un evento de campeonato. «Queremos proporcionar comprensión al público que los atletas discapacitados tienen la capacidad y la confianza que es equivalente a competir con atletas que no sean desagradables, en el espíritu de espíritu deportivo y la unidad a través de los deportes», dijo.

Pero el partido aún sigue la clasificación aplicable, como distinguir entre discapacidad y atletas generales, así como para los atletas de discapacidad también se distingue en base a categorías, a saber, sillas de ruedas, amputaciones o posición.

NPCI Yakarta tiene un campeonato de tenis de mesa inclusivo

Yasin admitió que con el apoyo de la Fundación Pelita Bangsa Inclusión y la Fiscal General de Inteligencia (Jamintel) Reda Manthovani, la implementación del tenis de mesa esta vez recibió una gran atención, incluida la selección de ubicaciones en el centro comercial o el espacio público.

El presidente de la Junta de Síndicos, Yipb Maya Miranda Ambarsari, dijo que la implementación de torneos en espacios públicos era una forma efectiva de eliminar los límites entre los atletas de discapacidad y el público en general.

«Queremos demostrar que los deportes no son solo una cuestión de competencia, sino también espacio para comprenderse, respetarse y apoyarse mutuamente», dijo.

La selección del centro comercial Pluit Village como la ubicación del torneo también es parte de una misión inclusiva para que la comunidad pueda presenciar inmediatamente el espíritu de la lucha de los atletas, además de estar involucrado en la celebración de la independencia de una manera inspiradora y constructiva.

Además, la presencia de varios ministros del gabinete rojo y blanco, como el Ministro de Planificación Agraria y Espacial (ATR) Nusron Wahid y el Ministro de Forestal Raja Juli Antoni y líderes comunitarios como Raffi Ahmad, Denny Sumargo, a Jusuf Hamka no solo brindaron apoyo simbólico, sino también una forma concreta de preocupación por el movimiento de inclusión.

«Con la presencia de figuras públicas, esperamos que este mensaje de inclusión pueda llegar a más partes, para que este movimiento pueda continuar», dijo Maya.

Con el tema «Breaking the Border», el NPCI DKI Jakarta Table Tennis Championship 2025 no solo es un lugar para el título de título, sino también el escenario para cambiar la visión de la comunidad en discapacidad. Desde Yakarta, se espera que este espíritu haga eco de la etapa internacional.



Dos categorías principales disputadas:



Categoría general



O Edad de U-15 (Putra y Princesa)

o División 7, 8, 9 (30 años o más)

Categoría de discapacidad

o Clase 1–3: usuario de silla de ruedas

o Clase 4–5: discapacidad pesada (de pie)

o Clase 6–8: discapacidad moderada

o Clase 9-11: Discapacidades ligeras al intelectual