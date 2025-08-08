España, Viva – Thomas Partey Oficialmente fortalecido Villarreal El jueves 7 de agosto de 2025, como se anunció en el sitio web oficial del club. El mediocampista internacional de 32 años y el año acogió bienvenida a un nuevo capítulo en su carrera en Laliga, además de prepararse para aparecer en la Liga de Campeones la próxima temporada.

Aunque el estado de un agente libre después de su contrato con el Arsenal finalizó, este movimiento estaba lleno de dinámica: Partey enfrentaba cinco acusaciones de violación y un cargo de acoso sexual en el Reino Unido. Estuvo presente en el juicio y estaba esperando más procedimientos legales basados en el principio de presunción de inocencia.

«Embajador Indomie«En Europa

Además de las carreras de fútbol, el equipo personal también aprovechó la atención pública del país: era conocido por aficionados a Indomie. Su declaración de amor sobre fideos instantáneos de Indonesia se suma a la apelación de su historia de transferencia a Villarreal, como si confirmara que, aunque su carrera ahora recurría a Europa, los gustos locales permanecían apegados.

Mualaf Por el bien del amor

Hechos que no son menos interesantes: Thomas Party aparentemente se convirtió al Islam en marzo de 2022. Esta decisión que tomó por casarse con su novia, Sara Bella, una mujer de Marruecos. Dijo que «creció entre los musulmanes, por lo que al final fue el mismo» Ghpagediswaypulse Ghana. Después de la conversión, el partido también adoptó el nombre del musulmán «Jacobu», a pesar de que su nombre en la camiseta todavía figuraba «Thomas»



Midideporto del Arsenal Thomas Party convertido al Islam Foto : Instagram/@Muslimathletas

La carrera del Partido de Thomas ahora cubre muchas narraciones, comenzando desde el trabajo en torneos de élite europeos, historias culturales que invitan a las sonrisas (¡indomie!), A la transformación espiritual. Todos estos elementos hacen que sea una figura interesante a seguir, tanto por encima como fuera del campo.