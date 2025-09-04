Patrick Willems se une a Nebula como Director de Desarrollo Scripto

El servicio de transmisión independiente Nebula ha ampliado su división con guión con la incorporación de Patrick Willems como su nuevo director de desarrollo con guión.

Willems se une al equipo de desarrollo con guión con el alumno de Marvel Studios Trenton Waterson y la director de fotografía Valentina Vee.

En el año pasado, Nebula ha aumentado su pizarra de proyectos con guiones después del lanzamiento 2024 de su brazo de estudio, Fotos de las películas de Nebula Estudios. La expansión de Nebula es parte del objetivo general de la compañía de medios independiente de evolucionar a un estudio de cine y televisión.

En enero, Nebula estableció su primera serie original con guión, «Sub/Liminal», con el productor ganador del Oscar Dan Jinks firmado en productos ejecutivos. Además, la estrella de «Jet Lag: The Game» Sam Denby se unió al equipo ejecutivo de Nebula como director de contenido en 2023.

Los proyectos bajo su banner de producción incluyen «Amy’s Dead-End Dreamhouse», un espectáculo para niños para adultos, la serie de antología oscura «Sub/Liminal» (planeado para un lanzamiento de 2026) y el cortometraje de Willems «The Cinner Plan» (debutar en 2025).

En 2022, Willems inició el proceso guiado de Nebula con «Noche del coco». Además, es un video ensayista, escribiendo y alojando videos que cubren la historia del cine y la cultura pop.

La posición recién nombrada de Willems continúa el objetivo de la compañía de elevar a los creadores para liderar el proceso creativo.

«Sé por experiencia cómo, incluso cuando tienes una gran audiencia en YouTube, el cine y la televisión tradicionales aún pueden parecer a un millón de millas de distancia», dijo Willems en un comunicado. «Nebula es uno de los únicos lugares que está trabajando activamente para cerrar esa brecha».

La misión de la compañía con la División Scripted es «empoderar a los creadores independientes» y «poner énfasis en aumentar la calidad y el valor de producción al combinar el talento tradicional de los medios con creadores digitales populares».

El fundador y CEO de Nebula, Dave Wiskus, dijo: «Los creadores digitales a menudo están encasillados en formatos de estilo de realidad o sin guión. Las redes sociales y los algoritmos no ofrecen mucho en el camino de los incentivos para aquellos de nosotros que deseamos difundir nuestras alas de manera creativa».

Agregó: «Creemos que la mejor manera de forjar un camino es emparejando nuestra capacidad de ser desaliñado y ágil con la experiencia y el talento de los veteranos de la industria».