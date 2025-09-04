Del fundador de Gojek al sospechoso en el caso de corrupción de Chromebook de Rp1.9 billones

Yakarta, Viva – Oficina del Fiscal General (ATRÁS) Establecer oficialmente Nadiem Anwar Makarim, ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Ministro de Educación y Cultura), como sospechoso en un caso de presunto corrupción Adquisición de computadora portátil basada en Chromebook en Kemendikbudristek Período 2019–2022.

Leer también: Tras del antiguo Mendikbudristek Nadiem Makarim: éxito en la construcción de Gojek, ahora tropezando con un caso de corrupción de Chromebook



Este anuncio fue transmitido por el jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, en una conferencia de prensa el jueves 4 de septiembre de 2025. Según él, la decisión se tomó después de una serie de testigos y pruebas que se consideraron bastante fuertes.

«Establecer un nuevo sospechoso con las iniciales nam», dijo Anang.

Leer también: Hace reveló el importante papel de Nadiem en el Proyecto de Corrupción de Chromebook





Ex Ministro de Educación y Cultura Nadiem Anwar Makarim cuando llegó al KPK

El supuesto papel de Nadiem en el caso de Chromebook

Leer también: La factura de agarre de activos de 17 años, ¿por qué el DPR nunca fue válido?



El Director de Investigación del Fiscal General de Delitos Especiales (Jampidsus), Nurcahyo Jungkung Madyo, explicó que Nadiem era sospechoso de tener un papel importante en la selección del sistema operativo ChromeOS como base para la adquisición del dispositivo.

Se dice que este proyecto de digitalización educativa viola una serie de reglas, incluida la Regulación Presidencial No. 123 de 2020 en relación con los fondos físicos de asignación especial y Peres número 16 de 2018 sobre la adquisición de bienes/servicios gubernamentales.

Además de Nadiem, la oficina del Fiscal General también ha nombrado primero a otros cuatro sospechosos. Son juristas Tan (personal especial del Ministro de Educación y Cultura de 2020-2024), Ibrahim Arief alias Ibam (ex consultor de tecnología), así como dos funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura, Sri Wahyuningsih (ex director de SD) y Mulyatsyah (ex director de la escuela secundaria).

A partir de los resultados de la investigación, la pérdida estatal debido al proyecto se estimó en RP1.9 billones. El proceso de cálculo de pérdidas todavía está esperando la auditoría oficial de la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo (BPKP).

Historia corta Nadiem makarim

Nadiem Makarim nació en Singapur el 4 de abril de 1984 de la pareja Nono Anwar Makarim, abogada e graduada intelectual de Harvard, así como Atika Algadri. Él es el más joven de tres hermanos. Su hermano, Rayya Makarim, es conocido como escritor de guiones, mientras que Hana Makarim tiene una carrera en el campo culinario.

Desde la infancia, Nadiem tomó educación básica en Yakarta, luego continuó la escuela secundaria en Singapur. Después de eso, estudió en la Universidad de Brown, Estados Unidos, especializándose en relaciones internacionales, y había participado en el programa de intercambio de estudiantes en la London School of Economics. S2 Education fue realizado en la Harvard Business School, donde ganó el título de Maestría en Administración de Empresas (MBA).

Carrera y marcha en el mundo de los negocios

Antes de establecer un gojek, Nadiem trabajó en McKinsey & Company durante tres años. También ha sido cofundador de Zalora Indonesia y director de innovación de la compañía de pago digital de Kartuku.

En 2010, Nadiem estableció un gojek que inicialmente solo se asoció con 20 taxistas de motocicletas. El simple servicio basado en el centro de llamadas se desarrolló rápidamente después de lanzar la aplicación móvil en 2015. Gojek logró convertirse en la primera compañía de Decacorn en Indonesia con una valoración de más de 10 mil millones de dólares en 2019.

Carrera en el gobierno

El éxito de Gojek trajo a Nadiem a la etapa política. El 23 de octubre de 2019, el presidente Joko Widodo lo nombró como ministro de educación y cultura. Dos años después, el ministerio se fusionó con Kemenristek, convirtiéndolo en el Ministro de Educación y Cultura.

En el mundo de la educación, Nadiem es conocido como la política de «aprendizaje de Merdeka» y la eliminación del examen nacional (UN) que fue reemplazado por la evaluación nacional desde 2021. También alentó el uso de la tecnología en el sistema educativo indonesio.

Casos que sacuden al público

Ahora, el nombre Nadiem está reiniciando, no por innovación o política educativa, sino acusaciones de participación en el caso de corrupción de Chromebook. Hace hincapié en que la investigación continuó explorando los beneficios de Nadiem del proyecto.

«Todavía estamos explorando todo eso», dijo Nurcahyo.

La detención de Nadiem se llevó a cabo durante los siguientes 20 días en el Centro de Detención de Salemba en la sucursal de AGO. Se prevé que este caso esté en el centro de atención público durante mucho tiempo, dada la cantidad de valor de pérdida estatal y la posición estratégica de Nadiem en el gobierno anterior.