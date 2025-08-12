Parlamento: el diputado de la AAP Sanjay Singh mueve la suspensión del aviso de negocios







En medio de la fuerte protesta contra la manipulación de la lista de votantes, el diputado del Partido Aam Aadmi (AAP) Sanjay Singh ha dado una suspensión de aviso de negocios en Rajya Sabha bajo la Regla 267 el martes. Sanjay Singh ha presentado la suspensión del aviso de negocios para discutir presuntas preocupaciones constitucionales y electorales sobre la revisión intensiva especial de Bihar de las tiradas electorales, alegando que exige «documentos de naturaleza difícil» de aproximadamente ocho votantes de millones de rupias, lo que dificulta los trabajadores migrantes, los estudiantes y las secciones más pobres antes de las elecciones de la Asamblea de 2025.

En el aviso presentado al Secretario General, el MP de la fiesta de Aam Aadmi dijo: «Si bien la revisión regular y transparente de las listas de votantes es la piedra angular de nuestro sistema democrático, la naturaleza de este proceso que se adopta en Bihar parece ser preocupante y que promueve la desigualdad en muchos niveles, especialmente cuando lo vemos en el fondo de las elecciones de la Asamblea probable en el año 2025», según la agencia de noticias ANI.

Al presentar el aviso, el MP también destacó que el proceso de revisión exige «documentos de naturaleza dura» de aproximadamente ocho votantes de millones de rupias en el estado, creando dificultades significativas para los trabajadores migrantes, los estudiantes y las secciones económicamente más débiles que poseen principalmente una tarjeta Aadhaar. El gobierno ha reconocido a Aadhaar como una prueba de identidad universal, pero, según los informes, no se acepta en esta revisión.

Miembro del Parlamento Sanjay Singh en su carta declaró que «es lamentable que los ciudadanos incluidos en la lista de votantes después del año 2003 ahora también se les pida que proporcionen pruebas de la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento de sus padres. Esta es una expectativa que es prácticamente imposible para las comunidades rurales, no educadas y socialmente desaconsejadas, como no tienen certificados formales de nacimiento ni recordatorios ni de los registros de los documentos formales.

Además, el aviso señaló que la garantía de votación remota Para los trabajadores migrantes, prometidos en enero de 2023, aparentemente ha fallado.

Sanjay Singh agregó además que, «la garantía de la votación remota a los trabajadores migrantes en enero de 2023 no solo parece haber fallado, sino que ahora también enfrentan el riesgo de ser eliminado de la lista de votantes debido a su ausencia temporal. Esta situación es contraria a los valores fundamentales de los valores de la democracia de garantizar la máxima participación de los ciudadanos. Democracia «, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

(Con entradas de ANI)





