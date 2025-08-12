El líder del Begal con una cabeza en Jadetabek fue atrapado en rojo en el cumpleaños, ¡esto parece!

Yakarta, Viva – Cuatro miembros trama Mendigar Sadista que a menudo aterrorizaba el área de Jadetabek fue arrestado por la policía. El crimen con las iniciales A (31) fue arrestado justo en su cumpleaños, mientras estaba profundamente dormido.

Jefe del sub -Directorado de la Policía de ReMob Ditreskrimum Metro Jaya, dijo el adjunto comisionado senior Looisi Resa Fiardy Marasabessy, un autor intelectual del robo con violencia llevada a cabo con tres de sus colegas, d (21), n (19) y Es (18) que actuaron como actuaron como actuó como ejecutor.

«Nuestros tres perpetradores de albacea estaban asegurados cuando estaban a punto de ir a la acción. Mientras arrestamos en su casa en el área de Sawangan, DePok, justo en su cumpleaños», dijo Resa, el martes 12 de agosto de 2025.

Jefe de la Dirección de Investigación Móvil Dirección General Investigación Penal de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado Senior de Policía Adjunto RESSA FIARDY MARASABESSY Foto : Viva.co.id/foe Peace Simbolon

La última acción de esta pandilla ocurrió el sábado temprano en la mañana, 2 de agosto de 2025, en Serpong, South Tangerang. Víctima Adotrado, manillar motor Tirado hasta que cayó, luego amenazado con hoces mientras se gritó a ‘¡Silent Lo!’. Las motos y las bolsas que contienen el iPhone 11 de la víctima desaparecieron.

Aún más sádica, dijo Ressa, los perpetradores siempre se armaban de hoces con la pistola de pistola de airsoft, y no dudaron en lastimar a la víctima si se resistía. También eligieron deliberadamente una ubicación que sea una supervisión mínima de CCTV. Ahora, la trama de Begal debe celebrar sus días no en las calles, sino tras las rejas.

«Hemos nombrado a los cuatro perpetradores como sospechosos. Fueron acusados en virtud del artículo 365 del Código Penal, la amenaza era de 9 años de prisión», dijo Resa.