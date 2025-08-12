Prohibido en el extranjero, el ex ministro de religión, yaks obedecerá el proceso de investigación

Yakarta, Viva – Ex Ministro de Religión (Menag) Yaqut cholil qouumas A través de su oradora, Anna Hasbie insistió en cumplir con el proceso Investigación Después de que la comisión de erradicación le prohibiera viajar al extranjero Corrupción (KPK) El martes 12 de agosto de 2025.

Leer también: El ex personal del Ministro de Religión y el Jefe Maktour también fue expulsado del KPK en el extranjero



«Gus Yaqut Cholil Quyumas entiende que los pasos tomados por el KPK son parte del proceso legal necesario. Hizo hincapié en que su existencia en Indonesia se ajustará a las necesidades de la investigación, por el bien de la verdad transparente y justa», dijo Anna en su declaración escrita, martes 12 de agosto de 2025.



Ex menag yaqut cholil qouumas

Leer también: KPK evitó al ex Ministro de Religión Yaqut Cholil al extranjero



Por otro lado, Anna dijo que Yaqut solo conocía la prevención de los medios de comunicación.

«Acabo de saber de los medios de comunicación de hoy relacionados con la prohibición de viajar al extranjero desde el KPK u otras autoridades», dijo.

Leer también: KPK se investiga el presunto soborno al Ministerio de Religión relacionado con el caso de corrupción de la cuota del hajj



Sin embargo, el ex Ministro de Religión Yaqut cumplirá con todo el proceso legal vigente. También cooperará con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para resolver el caso relacionado con la supuesta corrupción de la cuota Hajj 2024.

«Con plena conciencia y responsabilidad, Gus Yaqut Cholil Qouumas cumplirá con todo el proceso legal vigente. Como parte de las personas que respetan la ley, enfatizó su compromiso de cooperar con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para resolver este caso de acuerdo con las disposiciones existentes», dijo Anna.

Anna dijo que Yaqut cree que el proceso legal se ejecutará de acuerdo con su porción objetivamente. Pidió a todas las partes que esperen los resultados de la investigación sin perjuicio.

«Gus Yaqut Cholil Qoumes cree que el proceso legal se ejecutará de manera objetiva y proporcional. Espera que todas las partes puedan esperar los resultados de la investigación sin perjuicio, al tiempo que proporciona espacio para que los agentes de la ley trabajen profesionalmente», dijo Anna.

«Apelamos a toda la comunidad y a los medios de comunicación para no hacer especulaciones que puedan interferir con el proceso legal. Gus Yaqut Cholil Qumas continuará priorizando los principios de apertura y cumplimiento legal en cada paso», continuó.

La Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) prohibió al ex Ministro de Religión (Menag) Yaqut Cholil Quyumas para viajar al extranjero.

Esta prohibición está relacionada con el supuesto caso de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

«El 11 de agosto de 2025, el KPK emitió un decreto sobre la prohibición de viajar al extranjero contra tres personas, a saber, YCQ, IAA y FHM relacionados con el caso», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseto, martes 12 de agosto de 2025.



Ministro de Religión YAQUT COLLIL QUUUMAS

Budi dijo que la decisión fue válida para los próximos seis meses.

«El KPK llevó a cabo la prohibición de viajar al extranjero porque la existencia de lo relevante en el territorio de Indonesia era necesario en el marco del proceso de investigación de los supuestos actos criminales de corrupción», explicó.