Pakistán: las lluvias torrenciales matan a 307 personas en las últimas 48 horas







Monzón torrencial lluvias Y las inundaciones repentinas continúan causando estragos en Pakistán con hasta 307 personas que pierden la vida y 23 resultaron heridas en la provincia de Khyber-Pakhtunkhwa (KP) en las últimas 48 horas, dijo el sábado la Autoridad Provincial de Manejo de Desastres (PDMA).

Según PDMA, entre todos los distritos de KP, Buner fue el más afectado por el desastre masivo con 184 muertes, seguido de Shangla con 36, Bajaur con 21, Mansehra con 23, Swat con 22, Battagram con 15, Director Lower con cinco y Abbottabad con una mortalidad.

Entre los fallecidos había 279 hombres, 15 mujeres y 13 niños. El desastre inducido por la lluvia causó daños extensos a la infraestructura, con 63 casas completamente dañadas y 74 parcialmente dañadas, mientras que las escuelas y puentes fueron arrastrados por múltiples distritos, informó el diario de Pakistán « Express Tribune ‘.

La crisis en KP está lejos de terminar, como la Pakistán El Departamento de Meteorología (PMD) ha predicho más lluvia con una fuerte aguacera esperada en las partes superiores de la provincia.

Mientras tanto, en el distrito de Buner, el Comisionado Adjunto anunció emergencias de inundaciones en las subdivisiones de Daggar, Gadezai, Gagra, Mandanr y Chagharzai, mientras los equipos de rescate desplegados en aguas furiosas durante la operación. El desastre ha infligido un alto costo humano, con relatos angustiosos de supervivencia y pérdida que surgen de las ruinas.

«Escuché un ruido fuerte como si la montaña se deslizara. Salí corriendo y vi toda el área temblando. Pensé que era el día del juicio final», dijo el periódico que dijo Azizullah.

Además, en el distrito tribal de Bajaur, una nube de medianoche acompañada de un rayo devastó todo el pueblo de Jabrai, Salarzai Tehsil. Cuatro casas fueron destruidas, lo que resultó en 21 muertes y cinco heridas.

El comisionado adjunto de Bajaur, Shahid Ali, confirmó la recuperación de 19 cuerpos, mientras que los esfuerzos de rescate enfrentaron desafíos importantes con el agua de flujo rápido, el aumento de los niveles del río y los deslizamientos de tierra que bloquearon las carreteras para equipos pesados.

A lo largo del límite de KP de Mansehra-Battagram, un entorno de nubes sobre el pueblo de Dheri Haleem Neelban en el área de Shimlai causó uno de los incidentes individuales más mortales de la región. Más de 25 personas murieron después de un rayo y flash inundaciones barrió 10 casas en la furiosa corriente de Nandhar.

Los informes sugieren que 16 cuerpos, incluidas mujeres y niños, se han recuperado de diferentes lugares a lo largo de la corriente, mientras que las operaciones de búsqueda para los desaparecidas están en marcha.

