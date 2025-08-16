Cuota de entorno de sinergia gubernamental y privada cuesta 2025

Yakarta, Viva – Realizar la peregrinación para ser uno de los pilares del Islam, por lo que los musulmanes de todo el mundo esperan venir a la ciudad santa de La Meca y besar a Aswad en el lado sureste de la Ka’bah.

Para los ciudadanos indonesios que desean cumplir con esta obligación, gobierno Proporcione una selección de dos líneas de viaje, a saber, caminos regulares y especiales.

El tesorero de la Asociación Indonesia de Hermandad Hajj (IPHI), Abdul Wahid explicó que Jakir regular es un camino para los peregrinos que desean obtener subsidios del gobierno. Mientras que los caminos especiales o también se conocen como Hajj Plus, use los costos personales y se mantengan gracias a la asistencia de las partes privado Como agentes de viajes de Umrah y Hajj.

«El sector privado no solo está ayudando, sino que la autoridad del Hajj Plus está de hecho en el sector privado», dijo Wahid en su declaración, el sábado 16 de agosto de 2025.



Poly Control el regreso de los peregrinos Foto : Viva.co.id/foe Peace Simbolon

Para determinar la cuota de la vía de salida de la peregrinación, el gobierno indonesio seguirá las raciones dadas por el gobierno de Arabia Saudita. En la implementación de la peregrinación en 2025, Raja Salman bin Abdulaziz al Saud dio una cuota de 221,000 peregrinos a Indonesia.

El gobierno a través de la ley sobre la implementación de la adoración de Hajj y Umrah regula la distribución de la cuota al 92 por ciento para el canal regular y el 8 por ciento restante para los organizadores especiales de Hajj (PIHK). Después de pasar por una discusión en la Comisión VIII de la Cámara de Representantes el 7 de enero de 2025, el Gobierno y el DPR acordaron proporcionar una cuota de 203,320 para peregrinos regulares y 17,680 cuotas especiales de peregrinos.

Para la implementación de Hajj en 2025, la implementación total de BPIH del Hajj se establece en RP 89,410,258.79. Esta cifra muestra una disminución de RP 4,000,027.21, en comparación con BPIH en 2024 que alcanzó RP93,410,286. Sin embargo, Costos de Hajj que debe ser pagado por la congregación acordada sobre RP. 55,431,750.78.

«Si el gobierno está subsidiado los costos restantes regulares fuera de los que se han acordado. La implementación utiliza el presupuesto estatal», dijo Wahid.



Pilgrims Wave 2 está esperando la partida en el aeropuerto de Amaaa, Medina

La determinación del costo de la peregrinación y la cuota de los peregrinos se lleva a cabo para proporcionar certeza para los posibles peregrinos, al preparar su partida hacia Tierra Santa. Además de la cuota especificada, bajo ciertas condiciones, el gobierno puede obtener Haji soñando Del Gobierno de Arabia Saudita, a través de un proceso diplomático como una forma de amistad entre los dos países.

«Esto es como lo que sucedió en 2024, donde el gobierno de Arabia Saudita dio una cuota adicional de 20,000 peregrinos a Indonesia», dijo Wahid.

Según él, la determinación de esta cuota adicional a menudo no se puede discutir nuevamente con la Comisión VIII de la Cámara de Representantes, porque Aumento en la cuota Del rey saudí a veces dada después de la discusión entre el gobierno y la Comisión de la Cámara de Representantes VIII.

«Por ejemplo, en 2024, el gobierno decidió usar un decreto ministerial», dijo.