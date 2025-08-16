Dobles japoneses Drooding en M25 Mens World Tennis

VIVA – Dominación jugador de tenis Japón en el sector de dobles masculinos continúa en el Campeonato Mundial de Tenis de Amman, cuarto M-25 M-25 en Nusa Dua, Bali.

Desde la segunda serie M-15 a la cuarta serie M-25 en la serie ITF World Tennis Tour Bali Bali, el representante del país de Sakura no fue sacudido en el doble número. Siempre pueden dominar hasta el podio campeón.

Nakagawa/Isomura imparable

En la final de la cuarta serie M-25 que se celebró en el campo A, el área de turismo de ITDC Nusa Dua, la pareja Shunsuke Nakagawa/Kokoro Isomura parecía poderosa. Derrotaron al dúo de Nueva Zelanda Alexander KlintCharov/Ajeet Rai con un puntaje convincente de 6-2, 6-2.

En el primer set, Nakagawa/Isomura jugó con confianza y con éxito la agresividad de su oponente. La impresionante actuación de Klintcharo/Rai, que anteriormente eliminó la primera semilla Lucca Castelnouvo/Kaichi Uchida, ya no estaba facultada en manos de esta pareja japonesa.

Gana solo 60 minutos

Los dobles esfuerzos de Nueva Zelanda para cambiar el patrón del juego en el segundo set también se hayan encontrado. Su duro servicio y voleibol pueden ser bien anticipados por Nakagawa/Isomura. En 60 minutos, el partido terminó para la victoria de Japón.

«La autoconfianza y el enfoque en cada laga es la clave de nuestra victoria», dijo Shunsuke Nakagawa.

Mientras su colega, Kokoro Isomura, dijo que estaba orgulloso de ganar el título. «Agradezco a mi compañero por parecer extraordinario durante todo el torneo», dijo.

Lograr premios y puntos

Esta victoria hizo que Nakagawa/Isomura con derecho a un premio de USD1,782 y 25 puntos adicionales. Mientras que el finalista, KlintCharov/Rai, trajo a casa un premio de USD1,023 más un trofeo.

Sorpresa en los singles masculinos

Del sector individual masculino, las sorpresas ocurrieron en las semifinales. Jugador de tenis australiano Philip Sekulic derrocando con éxito al octavo japonés superior japonés, Renta Tokuda.

Sekulic, que solo tenía 21 años, ganó el set recto 6-2, 6-2 en 1 hora 5 minutos. Este resultado lo llevó a la final contra la primera semilla de Francia, Arthur Gea.

El propio Gea confirmó el lugar en la parte superior de la fiesta después de deshacerse de Sidarth Rawat con un puntaje de 6-2, 6-4 en un partido que dura 1 hora 34 minutos.

Con esta victoria, GEA tiene la oportunidad de repetir su éxito después de convertirse en campeón de solteros masculinos en la tercera serie M-25 la semana pasada.