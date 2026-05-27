Olivia Rodrigo sobre las críticas al vestido babydoll: ‘normaliza la pedofilia’

Olivia Rodrigo ha hablado sobre la controversia en línea en torno a su reciente elección de usar un vestido babydoll, afirmando que la lógica detrás de las críticas mostraba cómo “realmente normalizamos la pedofilia en nuestra cultura” y que en realidad se inspiró en íconos de la música como Kathleen Hanna y Courtney Love para usarlos.

Rodrigo recientemente se puso los vestidos en su video musical “Drop Dead” y en su reciente concierto Billions Club Live de Spotify, lo que provocó críticas en línea de que la apariencia la infantilizaba y sexualizaba. «Eso me ha estado molestando mucho», dijo en un clip del New York Times Popcast, que publicará el episodio completo mañana. «Ni siquiera para mí. La gente puede decir lo que quiera. Lo que es realmente inquietante es que he usado atuendos que tal vez son reveladores en el escenario. He estado en el escenario con un sostén brillante y pantalones cortos pequeños, que es mi derecho, eso es divertido, me sentí genial y cómoda con eso. Y eso no fue inapropiado, pero cubrirme completamente con un vestido que la gente consideraba infantil era inapropiado».

La cantante pop explicó que la respuesta reaccionaria muestra «cómo realmente normalizamos la pedofilia en nuestra cultura. También es solo esta retórica que nos alimentan como niñas desde que somos muy pequeñas, es decir, no uses eso porque entonces un hombre va a sexualizar tu cuerpo y es tu culpa. Es muy extraño».

Rodrigo aclaró que no creía que usar un vestido babydoll la sexualizara y que pretendía ser un homenaje a los íconos del rock de los 90 que la inspiraron. «No pensé que me vería sexy con eso en absoluto», dijo. «Pensé, esto es genial. Siento que me parezco a Kathleen Hanna o Courtney Love, todas estas personas que son mis héroes, y me sentí genial y cómoda con eso. Creo que si empezamos a vestirnos de una manera que diga: ‘No quiero que algún maldito monstruo piense que soy sexy como un bebé’ o alguna locura como esa, creo que es perder un poco la trama. Simplemente soy muy protectora con las mujeres y las niñas más jóvenes, y nunca lo hago. Quiero que se les alimente con esa retórica”.

Su aparición en Popcast se produce en anticipación de su tercer álbum, “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”, que se lanzará el 12 de junio. Hasta ahora, ha lanzado el sencillo principal “Drop Dead” y su seguimiento “The Cure”, con planes de sacar el álbum a la carretera a finales de este año.