Los Celtics reciben una mala actualización sobre el interés comercial de Giannis Antetokounmpo

El impulso detrás de los rumores e informes sobre la celtas de boston estar interesado en negociar por Giannis Antetokounmpo en la próxima temporada baja. Jaylen Brown es probablemente el mejor jugador que estará en el mercado en un intercambio por el dólares de milwaukee superestrella. Sin embargo, eso no significa que Giannis esté mirando a Boston como uno de sus destinos preferidos.

El experto de la NBA Chris Haynes compartió la siguiente noticia en su programa SiriusXM con Marc Stein:

«No he escuchado a Boston vinculado. No estoy hablando desde el punto de vista de los Boston Celtics. Estoy hablando desde el campo de Giannis. No he escuchado a Boston todavía».

Haynes es uno de los reporteros más respetados para las fuentes del NBA ya que tiene muchas conexiones cercanas con jugadores activos. Antetokounmpo aparentemente no ha visto a los Celtics entre sus mejores opciones entre los socios comerciales realistas interesados ​​en él en el mercado comercial.

Boston probablemente tendría que convencer a Giannis para que extienda su contrato después de un intercambio, ya que solo le queda un año garantizado. Los equipos no se contentarán con ceder activos valiosos, mucho menos un jugador del nivel de Brown, para alquilar a Antetokounmpo por una temporada en caso de que se vaya en la agencia libre el próximo verano.

¿En qué equipos tiene interés Giannis?

El hecho de que Haynes haga este comentario se suma al otro aspecto de la historia de que el equipo de Giannis ha mostrado interés en unirse a otros equipos que tienen la esperanza de canjear por el dos veces Jugador Más Valioso. El año pasado hubo varios rumores que vinculan a un par de equipos con Antetokounmpo.

Según los informes, Giannis solicitó un intercambio con el Knicks de Nueva York el verano pasado como el equipo en el que más quería jugar. Desafortunadamente para Antetokounmpo, es poco probable que los Knicks realicen grandes cambios después de esta carrera actual hacia las Finales de la NBA con la posibilidad de ganar el Campeonato de la NBA.

El Calor de Miami También han sido elogiados por Giannis tanto por la ubicación como por el respeto que siente por la organización. Los mercados de apuestas actualmente enumeran a Miami como el equipo favorito para contratar a Antetokounmpo si finalmente es canjeado esta temporada baja. Boston tendría que convencer a Giannis para que prefiriera su situación por encima del Heat y otros equipos.

Jayson Tatum sigue siendo clave en el intercambio de Giannis

Los Celtics se encuentran en una posición única después de canjear a ambos. Jrue vacaciones y Kristaps Porzingis la última temporada. A pesar de haber tenido un gran rendimiento esta temporada y aprovechar al máximo su talento, Jayson Tatum y Brown son los únicos verdaderos All-Stars en la plantilla.

Cambiar a Brown por Giannis debilitaría aún más la profundidad para justificar que Antetokounmpo necesite respetar al resto de la plantilla. Giannis debe creer que él y Jayson Tatum son lo suficientemente buenos para jugar juntos de manera efectiva y llevar a la franquicia a un campeonato de la NBA.

A los jugadores de rol les gusta Derrick Blanco, Payton Pritchardy Sam Hauser Probablemente obtendría muchos tiros abiertos como tiradores de tres puntos. Sin embargo, el hecho de que Tatum y Antetokounmpo estén entre los diez mejores jugadores al mismo tiempo es la clave de este movimiento. Giannis debe creer que Tatum está sano y es lo suficientemente bueno como para ser su principal ayuda cuando llegue el momento de los playoffs.