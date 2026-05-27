Jimmy Kimmel llora en casa de Adam Carolla en la ceremonia del Paseo de la Fama

A Jimmy Kimmel se le llenaron los ojos de lágrimas mientras honraba al comediante y podcaster Adam Carolla, su viejo amigo y ex colega, en la ceremonia del Paseo de la Fama de Hollywood el miércoles.

Kimmel comenzó su discurso recordando su primera presentación con Carolla, que se produjo en 1994, cuando la estrella del programa nocturno estaba trabajando en “Kevin and Bean”, un programa de radio de Los Ángeles. Luego, Carolla, una instructora de boxeo, llamó a KROQ y la trajeron para preparar a Kimmel para un combate de boxeo. La primera vez que Carolla salió al aire, Kimmel recordó su asado; «Adam le dijo a ‘Kevin y Bean’: ‘Jimmy pesa 160 libras de puro acero cincelado. Desafortunadamente, pesa 225′».

«Hicimos muy poco entrenamiento. Boxeábamos durante unos ocho minutos y luego bebíamos Snapple y íbamos a almorzar», continuó Kimmel. «Como resultado, perdí esa pelea, pero gané un compañero de vida. Y si eso les suena gay, lo fue y lo es», dijo, provocando risas en el público. Kimmel también se refirió a Carolla como «una de las personas más divertidas» que jamás haya conocido, y la «Laverne de mi Shirley».

La pareja se ha mantenido cercana desde su encuentro inicial y Kimmel se emocionó al reflexionar sobre la carrera de Carolla.

«Adam y yo, como probablemente sabéis, no estamos muy de acuerdo en lo que respecta a política, pero lo quiero muchísimo», dijo Kimmel. «Nunca he trabajado con nadie más divertido. Estoy orgulloso de él… este es un tipo que se abrió camino desde la nada hasta convertirse, literalmente, en millonario, y si no lo crees, lo escucharás decirlo en cada show».

Continuó: «Adam es un verdadero original. Era un niño pobre del Valle de San Fernando que fue rechazado por la gerencia de Taco Bell, y cuyo nombre ahora será parte para siempre de esta intersección sucia y repugnante», dijo Kimmel, haciendo referencia a la ubicación física de su estrella en el Paseo de la Fama.

Las empresas de Kimmel y Carolla incluyen Jackhole Productions, desde donde lanzaron el programa de sketches de Comedy Central “The Man Show” y más tarde “Crank Yankers”. Luego, Carolla presentó el programa nocturno “Too Late” en la cadena antes de comenzar su podcast, “The Adam Carolla Podcast”. Carolla también es una de las autoras más vendidas del New York Times.

Carolla recibirá su estrella en la categoría de Radio. Además de Kimmel, el maestro de ceremonias Adam Weissler y el Dr. Drew Pinsky también compartieron comentarios.