Olga Tañón y más para recibir premios especiales de la Academia de Grabación Latina

El Academia de grabación latina ha revelado los ganadores del premio por los logros de por vida, como parte de su presentación anual de premios especiales. Olga Tañón, Susana Baca, Enrique Bunbury, Ivan Lins y Pandora serán reconocidos como artistas que han hecho contribuciones creativas de un significado artístico sobresaliente para la música latina y sus comunidades.

Además, el productor e ingeniero Eric Schilling, conocido por su larga asociación creativa con Gloria y Emilio Estefan, recibirá el premio Fideicomiso. El primer destinatario del Premio al Educador de Música Latina se revelará durante la ceremonia.

«Es un privilegio inmenso honrar a estas leyendas musicales, que continúan redefiniendo nuestra música latina y patrimonio, así como nuestro ganador inaugural del premio al educador de música latina», dijo Manuel AbudCEO de la Academia de grabación latina. «Esperamos celebrarlos a todos como parte de nuestras 26 festividades anuales de la Semana Latina Grammy».

El premio Fideicomisos se otorga a las personas que han hecho contribuciones significativas a la música latina durante sus carreras de manera diferente al rendimiento. Ambas distinciones son votadas por la Junta de Síndicos de la Academia de Grabación Latina. Schilling ha recibido anteriormente 12 Grammys latinos y ocho grammys para álbumes como «The Diary of Alicia Keys» y «Shakira – MTV Unplugged». Experto en eventos de transmisión importantes de ingeniería, también ganó 8 premios Emmy por una mezcla de sonido sobresaliente.

El cantante puertorriqueño Tañón se lanzó al estrellato con su mega hit de 1994 «Es Mentiroso». El Merengue, un género que en ese momento era predominantemente masculino y confinado a la República Dominicana, Hit fue uno de los muchos estilos que Tañón se registró mientras también actuaba en Bachata, Salsa y Latin Pop.

La cantante afro-peruana Susana inicialmente trabajó como maestra de escuela, luego comenzó a viajar a través de la costa peruana con su esposo, Ricardo Pereira, estudiando la cultura. A mediados de los años 90, su grabación de la gema de Chabuca Grama «María Landó» encendió un creciente interés en el género afro-peruano.

Nacido en Zaragoza en 1967, Bunbury ganó fama entre finales de los 80 y principios de los 90 como vocalista de la banda Héroes del Silencio. Pero fue su producción en solitario, que comenzó con álbumes clásicos como Pequeño de 1999 y los flamencos de 2002, lo que lo encontró desarrollando un folklore latinoamericano con tonos de música de cabaret.

Lins es el creador brasileño de himnos como «Madalena» y «Começar de Novo». El tecladista y cantante y compositor comenzó su carrera en Bossa Nova, pero rápidamente tomó vuelo y desarrolló un lenguaje musical cosmopolita profundamente personal.

El trío vocal mexicano Pandora obtuvo su primer éxito internacional en 1985 con «Cómo Te Va Mi Amor», y pasó a colaborar con leyendas musicales como Armando Manzanero y Frank Sinatra, Julie Andrews y Luis Miguel.

El Premio Latin Music Educator es una nueva distinción, en asociación con la Latin Grammy Cultural Foundation, que reconoce a un educador excepcional de la comunidad de música global que está teniendo un impacto significativo al incorporar la música latina en su plan de estudios. Además, el programa de música escolar del destinatario recibirá una donación de instrumentos de $ 10,000 para apoyar la educación continua de la música.

Los homenajeados se celebrarán durante un evento privado, presentado por segundo año consecutivo por Windstar Cruises el 9 de noviembre en Las Vegas.