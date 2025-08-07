Pelita Air agregó 14º avión para expandir el alcance y mejorar los servicios

VIVA – Encendedor nuevamente mostró su compromiso al unir el archipiélago trayendo una unidad aeronave Código Airbus A320 Código de registro PK-PWO. La presencia del 14 ° avión fue diseñada para apoyar las operaciones de vuelo a 17 ciudades de destino superiores hoy, a saber, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Yakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Lombok, Poncianak, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Kendari, Ambon, y Stratong.

La directora de Pelita Air, Dendy Kurniawan, dijo que la adición de este avión era parte de la estrategia a largo plazo de la compañía para responder a las crecientes necesidades de movilidad de los indonesios. Este paso también enfatiza la posición de Pelita Air como una aerolínea que presenta constantemente un vuelo seguro, cómodo y en el tiempo.

«La adición de esta flota es una manifestación tangible de nuestro compromiso en el apoyo a la conectividad aérea entre regiones. Con la cantidad de aviones que continúan creciendo, somos optimistas de que podemos proporcionar servicios más amplios y confiables para los clientes», dijo Dendy.

Además de aumentar la capacidad de servicio, el crecimiento de esta flota también fomenta la eficiencia operativa y el desarrollo de rutas. Una de las expansiones estratégicas que se está preparando es la apertura de la ruta internacional de Yakarta -Singapore -Jakarta el 18 de agosto de 2025, como parte de los esfuerzos para expandir las necesidades del mercado internacional de alcance y respuestas.

El avión Airbus A320 fue elegido debido a sus ventajas en la eficiencia del combustible, el diseño de la cabina ergonómica y una capacidad ideal de 180 asientos para rutas de distancia corta a media. Todas las unidades están equipadas con características modernas diseñadas para proporcionar la máxima comodidad para los pasajeros durante el viaje.

Apoyando esta experiencia, Pelita Air continúa presentando innovaciones de servicios en el avión. Uno de ellos es a través de la aplicación Pasflix, una plataforma de entretenimiento a la que se puede acceder directamente desde dispositivos privados a través de Wi-Fi gratuito en la cabina. Los pasajeros pueden disfrutar de una variedad de contenidos interesantes que van desde películas, series, hasta características interactivas a bordo del chat.

No solo eso, Pelita Air también introdujo Dine en los servicios aéreos, lo que permitió a los pasajeros ordenar platos calientes seleccionados antes de la salida. Mientras tanto, como parte del estándar de servicio medio, todos los pasajeros todavía obtienen pan suave gratis para acompañar su viaje.

Como parte de PertaminaPelita Water continúa comprometiéndose con ser la aerolínea de la elección de la comunidad. Con un enfoque en la seguridad, la comodidad y la puntualidad, Pelita Air se compromete a presentar una presentación relevante, moderna y de acuerdo con las expectativas de los clientes de hoy.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pt Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso agregó que la adición de la flota aérea de Pelita refleja el espíritu del Grupo Pertamina para apoyar la conectividad nacional y mejorar los servicios confiables de transporte aéreo.

«Pelita Air es una representación del compromiso de Pertamina al presentar servicios confiables de transporte aéreo y llegar a varias regiones de Indonesia», agregó Fadjar.