¡Nueva tendencia! Los autos modernos ahora prefieren la apariencia sin cromo, esta es la razón

VIVA – En el pasado, la cultura automotriz era sinónimo de abundante chispa cromada en el parachoques, la rejilla y el recorte móvil Classic en la década de 1950. Pero ahora, Chrome casi ha desaparecido de los vehículos modernos. ¿Cuáles son los factores que lo hacen abandonar? La siguiente explicación, citada por Viva Automotive de Slashgear, jueves 7 de agosto de 2025.

1. Toxicidad en el proceso de revestimiento de cromo



Lincoln Navigator Concept, autos de lujo con puertas de tijeras

La historia del uso de cromo deja un problema grave: el uso del cromo hexavalente, que es una forma muy tóxica de cromo. Los desechos de este proceso pueden contaminar los casos famosos del aire y el agua, incluso registrar la peligrosa «moco verde» que fluye en la carretera de peaje de Detroit debido a los desechos de la industria del enchapado cromado.

2. Impacto negativo en la salud

El profesional de la industria automotriz ha sabido durante mucho tiempo que la exposición al cromo hexavalente está relacionada con el cáncer de pulmón y la insuficiencia renal. La Agencia del Gobierno de los Estados Unidos en 2023 dijo que este material era 500 veces más peligroso que el humo diesel y comenzó a avanzar hacia la prohibición de su uso. En Europa, también están en curso tendencias similares.

3. Protección de colisión menos óptima

Chrome se ve brillante y resistente, pero en realidad menos efectivo como protector en una colisión leve. Los adornos de parachoques y cromo son fáciles de abollar y son costosos de reemplazar. Desde la década de 1970, regulaciones como la regla del parachoques de impacto de 5 mph obligaron a los productores a cambiar a materiales que fueron más efectivos para absorber colisiones como el plástico y la espuma.

4. Cambios en la estética de estilo y diseño

El diseño automotriz mintal también cambió de la cromo glamorosa de la década de 1950 al estilo minimalista y agudo en la década de 1960, a la aparición de la caja y más funcional en la década de 1980. En la actualidad, Chrome se considera demasiado llamativo y no de acuerdo con el carácter de los autos modernos modernos y limpios.

5. La aparición de alternativa es más brillante

Debido a que el enchapado cromado es cada vez más difícil y costoso, muchos productores recurren a otras alternativas: acabado de plástico cromado, pintura brillante, aluminio pulido o incluso fibra, todo lo cual es más ligero y fácilmente producido. Algunos también usan luces o logotipos para reemplazar los acentos de Chrome, como lo hizo VW en algunos de sus modelos.

6. tendencia ‘paquetes apagados’ Dan Chrome Eliminar

El estilo ‘apagado’ ahora es una tendencia convencional donde el acento cromado se reemplaza con un borde negro mate o de color corporal. Grandes productores como Stellantis incluso planean eliminar el uso de Chrome de todos los modelos. Las opciones como Nissan «Midnight», Toyota «Nighthade» y Kia «Nightfall» son cada vez más populares.

Los autos modernos dejan a Chrome no solo una cuestión de tendencias estéticas. Los principales factores son la seguridad, la salud ambiental, la regulación y la eficiencia del diseño. El enchapado cromado que una vez se consideró elegante es ahora una carga tanto en términos de costo como de impacto a largo plazo. El estilo de diseño ahora prioriza minimalista, funcional y ecológico.