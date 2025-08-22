¡No todos los niños de DPR les gusta fruncir el ceño de todos modos!

VIVA – Kiesha Álvaroactor y cantante conocido como el hijo mayor de los músicos de Pasha Ungu, recientemente en el centro de atención pública después de subir una carta boleto de la policía en su cuenta de redes sociales.

A diferencia de la mayoría de las cargas de celebridades que a menudo muestran logros o lujo, Kiesha en realidad decidió compartir momentos cuando estaba lidiando con la ley. Este paso se considera un esfuerzo para mostrar una actitud honesta mientras transmite un mensaje importante a los internautas en las redes sociales.

Kiesha explicó que acababa de ganar una valiosa experiencia que sería una lección. Obtuvo un boleto de la policía debido a violar las disposiciones de tráfico.

«Ser una lección en el futuro», escribió Kiesha Álvaro en Instagram, citado el viernes 22 de agosto de 2025.

Con esa carga, Kiesha Álvaro quería demostrar que era honesto y quería ser responsable de sus errores. A pesar de que era hijo de un miembro del consejo, pero Kiesha Álvaro no necesariamente quería hacer lo que desean y mucho menos sobornar a la policía por su propia conveniencia.

«Por cierto, no todos RPD O al hijo del DPR le gustan mis amigos. También me golpeé «, continuó.

Esta oración parece ser una refutación a los estereotipos que a menudo se unen a la familia de funcionarios, que a menudo se considera que usan conexiones o dinero para evitar consecuencias legales. Con un tono relajado pero firme, Kiesha enfatizó que su estado como miembro del miembro del DPR no lo hizo inmune a las regulaciones.

Las violaciones cometidas por Kiesha estaban relacionadas con las reglas de tráfico. Reconoció sus errores sin dudar sin dudar al pensar en su condición de hijo de un miembro de la junta.

«Tomando el hombro de la carretera, está mal», dijo.

Este reconocimiento fue transmitido sin esfuerzos de defensa, mostrando la responsabilidad de sus acciones. Las acciones de Kiesha también cosecharon varias respuestas de los ciudadanos. Algunos elogian su coraje de ser abierto sobre los errores, mientras que otros consideran la carga como una forma de construir una imagen positiva.

Para obtener información, Pasha Ungu actualmente sirve como miembro del Parlamento Indonesio para el período 2024-2029 de la Facción del Partido Nacional del Mandato (PAN) para el Distrito Electoral (DAPIL) de DKI Yakarta III, que incluye West Jakarta, North Jokarta y las Mil Islas.

Fue inaugurado oficialmente el 1 de octubre de 2024 y fue asignado como Presidente del Grupo de Facción Pan (Kapoksi) en la Comisión VIII de la Cámara de Representantes, que estaba a cargo del empoderamiento y protección infantil religiosa, social, desastre y de las mujeres.