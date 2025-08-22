Bustos de la Policía de Mumbai Rs 60.82 Crore Cyber ​​Fraud Raquet, 12 sostenidos







En una acción importante contra los crecientes casos de fraude cibernético en la ciudad, Policía de Mumbai Han reventado una raqueta de fraude cibernética y arrestaron a 12 personas, incluida una pareja que supuestamente engañó a personas en diferentes partes del país por una suma de Rs 60.82 millones de rupias, dijo el viernes un funcionario.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, del acusado que fueron detenidos recientemente, cinco de ellos supuestamente habían vendido sus cuentas bancarias y tarjetas SIM, que se usaron para fraude cibernético, dijo el funcionario.

El Comisionado Adjunto de Policía (Detección), Raj Tilak Roshan, mientras se dirigía al incidente, dijo: “Los arrestos se realizaron después de la redada de la sucursal del crimen de Mumbai en una oficina en el suburbio occidental de Kandivali el 12 de agosto, en el que los funcionarios confiscaron tarjetas SIM y libretas bancarias «.

Además, agregó: «La pandilla había comprado 943 cuentas bancarias, de las cuales 180 fueron utilizadas para los fraudes», y agregó que el acusado había estado usando este modus operandi desde el año pasado.

El Comisionado Adjunto de Policía declaró además: «Después de la operación, cinco acusados ​​fueron arrestados el 12 de agosto, y los restantes fueron detenidos durante la investigación», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

El funcionario, mientras arrojaba luz sobre el incidente, también destacó que la pandilla adquiría tarjetas SIM y cuentas bancarias para Rs 7,000-8,000 cada una y las usó para Estafas de paro digitalCompras en línea y compartir fraudes comerciales.

El funcionario de la policía de Mumbai afirmó: «Las cuentas bancarias y las tarjetas SIM se usaron para engañar a las personas en todo el país por una suma de Rs 60.82 millones de rupias, que incluye fraude de Rs 1.67 millones de rupias en Mumbai y Rs 10.57 millones de rupias en el resto de Maharashtra».

El hombre de Navi Mumbai engañó a Rs 1.35 millones de rupias en fraude de préstamos; cuatro reservados

En otro caso en Mumbai, la policía de Mumbai dijo el viernes que un consultor fiscal de Navi Mumbai Supuestamente fue engañado por 1.35 millones de rupias por cuatro personas que le aseguraron que podían organizar un préstamo para un proyecto de construcción.

Según lo informado por PTI, la policía de Thane ha registrado un caso contra los cuatro bajo la Sección 420 (trampa) del Código Penal indio por el delito que tuvo lugar durante un período de siete años, dijo un funcionario.

(Con entradas de PTI)





Fuente