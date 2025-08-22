No podemos ser un país fallido

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Enfatizar Indonesia no puede ser un país fallido.

También invitó a todas las partes a unirse y hacer que Indonesia sea independiente, especialmente por problemas. pobreza hasta sufrimiento.

PRABOWO transmitió esto cuando dio instrucciones a los directores de la escuela y los maestros. Escuela de la gente En Ji-Expo, Kemayoran, Central Yakarta, viernes 22 de agosto de 2025.

«No debemos ser un fracaso de un fracaso, debemos ser independientes, debemos ser independientes de la pobreza, el hambre. Independencia del sufrimiento y que, si Dios quiere, lo lograremos juntos», dijo Prabowo.

Prabowo dijo que había más de 200 países en el mundo. Los países se dividen en tres grupos, a saber, países exitosos, países comunes y el país falló.

Indonesia, dijo que Prabowo debe ser un país exitoso y exitoso.

Para lograr este objetivo, Prabowo dijo que todos los líderes deben unirse y tener fuerza.

«Esta nación debe estar unida, todos los líderes deben trabajar juntos, ya no ser quejados.

«Estamos unidos, juntos, manteniendo y manejando nuestra riqueza para que mejoremos nuestras deficiencias, superamos las enfermedades de las personas en nuestros cuerpos para que volvamos a ser un país exitoso», concluyó Prabowo.