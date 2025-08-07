¿No entiendes qué alfabetización es AI? ¡Tenga cuidado al no competir en el mundo del trabajo!

Yakarta, Viva – En medio de la rápida ola de inteligencia artificial (AI), el mundo del trabajo global está experimentando cambios importantes. Las empresas de varios sectores comenzaron a integrar la IA, no solo para la eficiencia, sino también como un impulsor de la innovación.

Por otro lado, los profesionales y los solicitantes de empleo deben adaptarse rápidamente, y Alfabetización ai Ahora es una de las principales disposiciones que no se puede ignorar.

Un informe sobre la colaboración de LinkedIn y Accessprints, titulado «AI y la economía global: desbloquear el crecimiento y la remodelación del trabajo», citado. Jueves, 7 de agosto de 2025, dando una imagen clara: el futuro del trabajo dependerá mucho de cómo preparado alguien comprenda y usa la IA.

Y la buena noticia, la alfabetización de IA no es una habilidad exclusiva para los ingenieros o científicos de datos, está abierto a todos los que quieren aprender.



Ilustración de la entrevista de trabajo

1. La alfabetización de IA ya no es opcional

«Adopción [AI] Y la capacidad de seguirlo será muy, muy importante «, dijo Bill Gates en una entrevista separada que fortaleció la urgencia de este tema». Pero eso no garantiza que no experimentaremos mucha dislocación. «

Es decir, solo saber que la IA no es suficiente. Necesitamos saber cómo usarlo para resolver problemas reales, tanto a nivel de trabajo individual como de estrategias comerciales.

2. Uso del aumento de IA, tiempo listo para su uso

Los informes de LinkedIn muestran que el 76% de las empresas que usan IA generativa (GAI), como CHATGPT, Copilot y otras, experimentan un ahorro de tiempo significativo. Pero no es solo una cuestión de eficiencia. Muchos de ellos usan IA para fomentar la innovación, la creatividad y el crecimiento empresarial.

3. Las vacantes de trabajo ahora están preguntando Habilidad AI

En el último año, el número de vacantes que decían que las habilidades de IA aumentaron más de seis veces. De hecho, dos tercios del líder comercial dijeron que no emplearían candidatos que no tenían habilidades básicas de IA.

¿La buena noticia? Esta habilidad se puede aprender sin un título especial, suficiente con curiosidad y entrenamiento.

4. Todavía se necesitan habilidades blandas, de hecho, aumentó el valor

Aunque la IA facilita el trabajo técnico, las habilidades humanas como la comunicación, el liderazgo y la empatía son cada vez más necesarias. Este estudio reveló que 8 de las 10 habilidades con el crecimiento más rápido en LinkedIn son habilidades blandas.

Entonces, la combinación de alfabetización AI + Soft Habilidad = un arma poderosa para el futuro.

5. Ai no elimina el trabajo, pero lo cambia

Este informe también enfatiza que la IA no es una amenaza directa para el empleo. Por el contrario, dos tercios de la compañía que usan planes de IA para agregar empleados, especialmente en los campos estratégicos y creativos, y aquellos que involucran la interacción humana.

6. Restos de nivel de entrada, pero necesita actualizar las habilidades

Se dice que los puestos como asistentes administrativos, asociados legales y agentes de servicio al cliente están muy afectados por la IA. No tan perdido, pero su papel cambia y exige nuevas habilidades.

Si su trabajo se clasifica como rutina y se repite, este es el momento adecuado para comenzar a aprender herramientas de IA para mantenerse relevantes.

7. En 2030, el 70% de las habilidades cambiarán

Este informe proyecta que en 2030, el 70% de las habilidades utilizadas en el trabajo actual serán diferentes. Este cambio es muy rápido. Quienes sobreviven son aquellos que continúan aprendiendo y flexibles para enfrentar el cambio.

Habilidad para ser una nueva moneda

Ya no es una cuestión de título o posición, lo que ahora busca la empresa es su verdadera habilidad. La contratación basada en habilidades continúa aumentando y, según este informe, puede ampliar el acceso al papel relacionado de la IA hasta ocho veces mayor.

Entonces, si desea preparar una carrera que sea resistente en el futuro, la mejor inversión es construir alfabetización de IA a partir de ahora. Use herramientas como ChatGPT, Microsoft Copilot Exploration, y no olvide practicar su comunicación, empatía y creatividad.