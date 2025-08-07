Charli XCX sobre actuar, inspirado en David Cronenberg, Abel Ferrara

Charli xcx Puede que no esté en una campaña publicitaria para Aperol, pero el creador de éxitos «mocoso» se ha convertido en sinónimo de la apériti italiana. Tanto es así que está enganchada a la marca Bebede para promover su amor por la marca Campari Group.
Es la razón por la que saltó por teléfono conmigo para conversar hoy desde el extranjero, donde se dirigía a Oslo, Noruega, para actuar en el Festival Øya. No solo habló sobre los amantes de Aperol Spritzes, sino que también nos atrapó en su carrera como actriz, inspiraciones de películas «tristes y oscuras», «compensando en exceso» y por qué no sabía que fue nominada para cinco MTV VMA.
«Hace un par de años, pasé seis semanas en Italia durante el verano. Alquilé una casa y escribí algunas canciones. Bebí muchos spritzes Aperol y se convirtieron en parte de mi vida cotidiana», dice Charli. «Escribí la frase ‘neón naranja neón en la playa’ en [“Everything That Is Romantic”] Eso fue en mi álbum. Creo que a partir de ese momento, todos estaban un poco preparados para beber Aperol. Y ahora hemos lanzado algunas fiestas y cosas juntas ahora. Fui a visitar su ventana emergente en Coachella, lo cual fue muy lindo. Así que sí, Aperol está en mi vida bastante en este momento «.
Y también su carrera como actor.
No solo es Charli’s Película de Julia Jackman, «100 Nights of Here», programada para el Festival de Cine de VeneciaPero poco después, ella «Erupción» dirigida por Peter OHS se estrenará en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Ella también tiene Gregg Araki «Quiero tu sexo» en la lata. En enero, VariedadEthan Shanfeld informó exclusivamente que Charli producirá y protagonizará «The Moment», una película A24 basada en su propia idea original.
«Realmente estoy disfrutando mi viaje de actuación», dice Charli. «Me siento muy, muy inspirado en este momento en ese campo, me siento increíblemente creativo, y solo quiero hacer cosas que me inspiran y me hagan sentir con energía».
Le pregunto a Charli cómo aconseja a su equipo sobre qué tipo de guiones deberían enviar su camino. «Para mí, en realidad no funciona así. Estoy muy interesado en siempre que sea posible tratar de hacer crecer las cosas desde cero», explica. «Estoy construyendo cosas con mi red de amigos y directores que admiro y cosas así. Cualquiera que sea el tipo de proyecto creativo en el que estoy trabajando, siempre prefiero cuando la chispa inicial proviene de mí y mis compañeros colaboradores en lugar de una outsourcing, ¿sabes a qué me refiero? Intento ir y encontrar material, básicamente».
Ella nombra a los «Maps to the Stars» de David Cronenberg, así como a «La adicción» de Abel Ferrara como películas que «frecuentemente» observa. «No necesariamente voy al cine para sentirme bien», dice Charli. «No me malinterpreten. Definitivamente hay algunas películas que me encantan que se sienten bien, pero me gustan muchas películas tristes y oscuras».
En la pequeña pantalla, Charli no solo jugó en La serie semi-outobiográfica de Benito Skinner, la serie de comedia, «Overcompensing» Pero también se desempeñó como productora musical en el programa de videos Prime. «Ben es tan talentoso», brota. «Siento que realmente contó una historia verdaderamente honesta. Creo que eso requiere mucha valentía, así que estoy realmente emocionado por él de que la gente realmente se ha enamorado del programa».
Mientras MTV anunció sus nominados para los VMA de este año El martes, Charli no sabía que está preparada para cinco premios, incluido el mejor artista pop. «No sabía que estaba nominado, así que gracias por hacerme saber», dice ella. «Realmente no he estado en mi teléfono demasiado los últimos días o en mi correo electrónico ni nada de eso».