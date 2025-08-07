Steelers anuncia firma QB Logan Woodside & OT Andrus Peat

El Pittsburgh Steelers agregó dos jugadores a su lista antes de enfrentar el Jaguars de Jacksonville En la semana 1 de la pretemporada. Los Steelers anunciaron el mariscal de campo de firma del jueves Logan Woodside y tackle ofensivo Turba de Andrus.

«Woodside fue reclutado originalmente por los Cincinnati Bengals en la séptima ronda del Draft de la NFL 2018», «. Teresa Varley de Steelers.com escribió. «También ha pasado tiempo con los Tennessee Titans (2020-21) y Atlanta Falcons (2022-23)».

Mientras que Woodside era una selección muy tardía del día 3, Peat salió del Draft Board en el No. 13 en general en su clase.

«La turba fue reclutada originalmente por los New Orleans Saints en la primera ronda del Draft de la NFL 2015, pasando nueve temporadas con ellos», agregó Varley. «Apareció en 111 juegos, con 102 aperturas para los Saints, y fue nombrado para el Pro Bowl tres veces (2018-2020)».

Para dejar espacio para la madera y la turba en la lista, los Steelers renunciaron al pargo largo Tucker Addington y guardia Nick Broeker.

Sigue de Steelers QB Logan Woodside con Will Howard no disponible

La incorporación de Pittsburgh de Woodside llega dos días después del novato Will Howard sufrió una lesión en la mano.

El entrenador en jefe de los Steelers, Mike Tomlin, no ha descartado a Howard jugando en el final de pretemporada. Pero no estará disponible para el juego del sábado contra los Jaguars.

Tomlin anunció el jueves que Aaron Rodgers (junto con varios otros titulares) no jugarán en el concurso. Con eso en mente La fuente de los Steelers Mark Kaboly tuiteó jugador de ataque Skyles Thompson Y Woodside jugará una «gran parte del juego» contra Jacksonville.

Woodside pasó el comienzo de esta temporada baja con el Bengals de Cincinnatiquien lo reclutó en el número 249 en general en 2018. Woodside apareció por última vez en un juego de la NFL para el Atlanta Falcons en 2023.

Pasó las temporadas 2020 y 2021 con el Titanes de Tennessee.

El mariscal de campo ha jugado mucho en la pretemporada durante su carrera. Pero en 13 juegos de temporada regular, Woodside nunca ha intentó un pase.

Se ha apresurado para 10 yardas en 14 intentos. Woodside ha jugado 44 instantáneas ofensivas en su carrera.