Negocio único que está en tendencia en China, haciendo una ‘oficina falsa’ para el desempleo

Yakarta, Viva – En medio de una desaceleración económica y mercados laborales que son cada vez más difíciles PorcelanaAparece un fenómeno único y cosquilleo. A saber, varios jóvenes que están dispuestos a gastar dinero para «fingir trabajar» Kantor-Me Office de Fake.

Esta idea suena extraña, pero para muchos jóvenes que tienen dificultades para conseguir trabajos reales, sentarse en la oficina y fingir estar ocupado resultó ser una solución para no sentirse en vano y seguir siendo productivos.

Lanzarse desde BBCnúmero desempleo Los jóvenes en China siguen siendo altos, alcanzando más del 14%. Con una oportunidad de trabajo cada vez más rara, algunas personas eligen pagar una tarifa diaria de alrededor de 30 a 50 yuanes o alrededor de RP. 60 mil a Rp. 100,000 para ingresar a una oficina artificial completa con computadoras, Internet, salas de reuniones e incluso salones.

Allí, se sentaron con otros «colegas» que hicieron lo mismo. Shui Zhou, de 30 años, es uno de ellos. Después de que su negocio culinario fracasó en 2024, comenzó a pagar 30 yuanes por día para ingresar a una oficina falsa administrada por «Fingir a la compañía de trabajo» Di Dongguan.

«Me siento muy feliz. Parece que realmente trabajamos juntos como equipo», dijo, según lo citado por la BBC, martes 12 de agosto de 2025.

En la oficina, pueden usar computadoras para encontrar trabajo, tratar de comenzar su propio negocio o simplemente mantener la disciplina.

Ilustración de trabajadores en China

Este fenómeno ahora se está extendiendo a varias ciudades chinas importantes, como Shenzhen, Shanghai, Nanjing, Wuhan, Chengdu y Kunming. Algunas oficinas incluso ofrecen paquetes que incluyen almuerzo, bocadillos y bebidas.

Según el Dr. Christian Yao, un economista de la Universidad Victoria de Wellington, el fenómeno de «pretender trabajar» es el resultado de la transformación económica y un desajuste entre la educación y el mercado laboral. «Los jóvenes necesitan un lugar para pensar en el siguiente paso o hacer un trabajo a tiempo parcial como un período de transición. Esta oficina de fingido es una de las soluciones de transición», dijo.

En Shanghai, por ejemplo, Xiaowen Tang, de 23 años, alquiló un escritorio de trabajo en una oficina falsa durante un mes. Después de graduarse el año pasado, no había conseguido un trabajo permanente.

Debido a que la universidad requiere evidencia de una pasantía para obtener un diploma, utiliza fotografías en oficinas falsas como evidencia de pasantías y escritura de novelas en línea mientras «finge» a trabajar. «Cuando pretendes, finjas estar completo», dijo.

Según el Dr. Biao Xiang del Instituto Max Planck en Alemania, esta tendencia surge debido a la frustración e impotencia de los jóvenes que enfrentan la falta de oportunidades de empleo. «Fingir trabajar es el caparazón que hicieron para mantener la distancia de la comunidad y proporcionar espacio para sí mismos».

El propietario de la empresa de fingir que trabaja en Dongguan, Feiyu (seudónimo), que también ha experimentado desempleo cuando el negocio minorista que poseía fue cerrado durante el Pandemi Covid-19, dijo que lo que se vendió no era solo un asiento, sino también dignidad para no sentirse inútil.

Reveló que el 40% de los clientes son nuevos graduados que usan esta oficina para tomar fotos como prueba de pasantías a los profesores, mientras que el otro 60% son trabajadores independientes y nómadas digitales. «La edad promedio de los clientes es de alrededor de 30 años», dijo.

Aun así, Feiyu afirmó que la sostenibilidad de este negocio todavía estaba en duda a largo plazo y lo vio más como un experimento social. «Esto usa mentiras para mantener el honor, pero permite que algunas personas encuentren la verdad», dijo.

Este fenómeno único muestra cómo los jóvenes en China se adaptan a los difíciles mercados laborales. Esto también destaca la importancia de la transformación económica y la educación para estar más en armonía con las necesidades de los tiempos.