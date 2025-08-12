Himachal Pradesh: IMD emite alerta naranja para Bilaspur, Kangra, distritos de Mandi







El Departamento de Meteorología de la India (IMD) una vez más ha emitido una alerta de naranja para Himachal Pradesh, pronosticando una fuerte lluvia muy fuerte durante los próximos tres días, desde el martes hasta las últimas horas del jueves, informó ANI.

Según los últimos insumos de IMD, la Alerta Orange se ha emitido para los distritos de Bilaspur, Hamirpur, Chamba, Kangra y Mandi para los martes, mientras que el miércoles, la advertencia se aplicará a los distritos de Bilaspur, Kangra, Mandi, Shimla y Sirmaures. El martes, se emitió una alerta amarilla para los distritos de Shimla y Solan, lo que indica fuertes lluvias.

El científico senior de IMD, Sandeep Kumar Sharma, hablando con ANI, dijo que las actividades de lluvia y clima continuarán en la región durante los próximos tres días.

«El monzón Se ha mantenido activos y los niveles de agua en ríos y arroyos han aumentado significativamente. Durante los próximos tres días, se ha emitido un aviso pidiendo a las personas que no se aventuren cerca de las corrientes locales o los principales ríos. Las condiciones de visibilidad en los distritos de Shimla, Solan y Sirmaury seguirán siendo muy bajas «, dijo.

Sharma declaró que durante las últimas 24 horas, se registró lluvia ligera a moderada en todo el estado, con lugares aislados en los distritos de Kangra, Mandi, Bilaspur y Hamirpur que experimentan aguaceros fuertes, informó ANI.

«El distrito de Kangra registró la lluvia más alta a 180 mm, mientras que Guler en Kangra registró 161 mm», señaló. «Algunos lugares en Hamirpur también recibieron fuertes lluvias», agregó.

El pronóstico del IMD indica que la lluvia continuará en todo el estado hasta el viernes, con una lluvia particularmente intensa que se espera desde las últimas horas del miércoles hasta la noche del jueves.

Permanecerá una alerta amarilla para Mandi, Bilaspur, Shimla y Sirmauria los miércoles y jueves. El viernes, es probable que el estado reciba lluvia En áreas aisladas, seguido de condiciones secas los sábados y domingos. Sin embargo, Sharma advirtió que es probable que la actividad meteorológica se recupere de la próxima semana.

Las estadísticas de lluvia para agosto hasta ahora muestran un 32 por ciento por encima de la precipitación normal para el estado en general, informó ANI. En particular, los distritos de Bilaspur, Hamirpur y Shimla han registrado alrededor del 80 por ciento más de la lluvia que el promedio estacional, mientras que Lahaul-Spiti ha recibido lluvias por debajo de la norma.

Desde el comienzo de la temporada del monzón, el estado ha registrado un 13 por ciento por encima de la lluvia normal, siendo Chamba y Lahaul-Spiti las excepciones, registrando menos que la norma estacional.

IMD ha instado a los residentes a permanecer vigilantes durante este período, evitando los viajes cercanos corrimiento de tierras-Las propensas y mantenerse alejado de los ríos y arroyos hinchados.

(Entradas de ANI)





Fuente