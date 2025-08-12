Se prevé que Marc Márquez rompa la maldición de nueve años en Austria Motogp

VIVA – Circuito de anillo de toro rojo en Austria En los últimos nueve años, ha sido uno de los «enemigos» más grandes Marc Márquez De Motogp. Aunque dominó muchos otros circuitos, este español nunca ha ganado allí desde que el médico de cabecera austríaco regresó al calendario en 2016.

Pero según lo citado por Viva Automotive de Crash, el martes 12 de agosto de 2025, la temporada 2025 dio una gran esperanza que Márquez se predijo que tendrá una oportunidad de oro para romper la maldición gracias al rendimiento extraordinario y a motos cada vez más competitivos.



Ducati Racer, Marc Márquez

¿Por qué maldecidos nueve años?

Desde que regresó al calendario en 2016, el médico de cabecera austríaco siempre ha sido un circuito que es difícil de conquistar por Márquez. Casi ganó varias veces, especialmente en un duelo tenso en la última vuelta contra Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo en la temporada 2017, 2018 y 2019, pero los mejores resultados hasta ahora solo han terminado en el segundo lugar.

Momentum actualmente es compatible con Márquez

La temporada 2025 MotoGP pertenece a Márquez. Lideró la clasificación con una ventaja de 120 puntos, ganó ocho victorias en la serie y 11 victorias en Sprint de las primeras 12 carreras, lo que lo convierte en un gran favorito esta temporada.

Bagnaia se convierte en el competidor más cercano

Francesco «Pecco» Bagnaia, quien ganó tres series GP anteriores de Austria, todavía era considerado un importante competidor. Pero varios analistas consideraron que Márquez, junto con el rendimiento de la motocicleta Ducati GP25, que ahora es más competitiva, tiene una gran oportunidad para ganar el podio más alto en el Red Bull Ring.

Confiado de los miembros

Jordan Moreland, el anfitrión de Crash MotoGP Podcast, llamó a Red Bull Ring un circuito que Márquez realmente quería ser conquistado y dio una razón fuerte por la que esta noticia se convirtió en un momento «histórico» para él.



Marc Márquez durante la prueba de pretemporada 2025 con Ducati

Lewis Duncan, un periodista de choque senior, incluso destacó cómo Márquez a menudo cambió el destino de los circuitos anteriores y, según el rendimiento y el estado de la moto actual, predijo que la victoria de Márquez sería muy posible.

Con un rendimiento extraordinario durante toda la temporada y las motos competitivas, la oportunidad de Marc Márquez de finalmente terminar la «maldición del GP austriaco» parecía más abierta. Si se prueban las predicciones de los expertos, la victoria en el Red Bull Ring será un momento importante en el viaje al séptimo título en la clase Premier.