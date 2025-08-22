Michelin reveló que el circuito de Balaton Park es el principal desafío de MotoGP 2025

VIVA – Carreras Motogp En Balaton Park, Hungría, que se celebró nuevamente en agosto de 2025, presentando nuevos desafíos para equipos y corredores, especialmente relacionados con el rendimiento prohibición. De acuerdo a MichelinMOTOGP Oficial de llantas proveedores, Circuito de Balaton Park Produce alta presión térmica en el neumático, especialmente en la izquierda, debido a la apretada curva izquierda.

Selección de neumáticos basados ​​en pruebas

Michelin realizó un juicio personal en junio para recopilar datos importantes para determinar la elección correcta de los neumáticos para esta carrera. En la prueba, la temperatura de la ruta alcanzó los 60 ° C, dando una visión general de los desafíos que se enfrentarán en la carrera real.

Para lidiar con estas condiciones, Michelin proporciona tres opciones simétricas de neumáticos delanteros (suaves, medianos, duros) y tres opciones de neumáticos traseros asimétricos con refuerzo en el lado izquierdo. Los neumáticos traseros usan la construcción estándar, en contraste con la construcción especial utilizada en el anillo de toros Red anterior.

Desafíos de la presión térmica sobre los neumáticos

Según Piero Taramasso, gerente de dos ruedas de Michelin Motorsport, el diseño del circuito de Balaton Park, que implica una aceleración rápida, frenado duro y piezas lentas, produciendo una presión térmica significativa sobre los neumáticos, especialmente a la izquierda. Esta condición se ve exacerbada por una temperatura de ruta que puede alcanzar de 55 a 60 ° C a mediados de agosto, lo que se suma a los desafíos para el equipo y los corredores.

«El Gran Premio de Michelin Hungría es un evento histórico, porque marca la primera vez que MotoGP se celebra en Balaton Park», dijo Piero Taramasso, según Viva Automotive, de Crash el viernes 22 de agosto de 2025.

No hemos entendido completamente este circuito, pero hemos llevado a cabo una simulación y, lo que es más importante, en los ensayos en el lugar hace unas semanas. Esto nos permite recopilar datos valiosos, a pesar de que sabemos que los corredores oficiales siempre estimulan más y presionan los neumáticos más duros en condiciones de carreras.

El diseño no es demasiado rápido, pero incluye muchas zonas de aceleración, áreas de frenado repentino y partes más lentas. Esto produce una gran presión térmica en los neumáticos, especialmente a mediados de agosto cuando la temperatura de la pista puede alcanzar de 55 a 60 ° C.

«Traemos una asignación completa: tres neumáticos delanteros simétricos (suaves, medianos, duros) y tres neumáticos traseros asimétricos con hombros izquierdos reforzados», dijo Piero Taramasso.

«Esta es una opción amplia y flexible que permite a los corredores y equipos identificar rápidamente las mejores combinaciones a partir del viernes y optimizar sus arreglos para administrar la carrera», agregó.

Con una amplia y flexible selección de neumáticos, Michelin espera que los equipos y los corredores puedan encontrar rápidamente la mejor combinación del viernes para optimizar sus configuraciones y estrategias. Se espera que esto produzca una carrera competitiva y atractiva para los fanáticos de MotoGP.