El comercio propuesto cambia a Paul George de Sixers para el ex jugador más mejorado

Paul GeorgeLa temporada de debut con el Filadelfia 76ers estaba lejos de ser perfecto. Luchó para tener un impacto en la cancha y se le interrumpió la temporada debido a lesiones. Y, como todos sabemos, los Sixers Free-Fell fuera de la imagen de los playoffs y en la lotería.

Desafortunadamente para los Sixers, George no fue el único jugador en luchar con lesiones la temporada pasada. Los tres mejores talentos de Nick Nurse tuvieron finales tempranos para sus respectivas temporadas, mientras que varios jugadores de rol perdieron el tiempo.

Sin embargo, la primera impresión de George en la base de fans no fue ideal. En un artículo reciente para el informe de Bleacher, Grant Hughes propuso un intercambio que podría ver a los equipos de George antes del inicio de la nueva temporada, dándole un descanso limpio a él y a la franquicia. A cambio, los Sixers adquirirían Lauri Markkanen Como parte de la idea comercial.

La propuesta comercial completa de Bailey se vería así:

Los Sixers obtienen: Lauri Markkanen

Utah Jazz Get: Paul George y una selección de draft de primera ronda de 2028 a través del Los clippers

«Dependiendo de cómo van las cosas con la salud de George, los Sixers podrían usar esta elección como edulcorante en un intercambio que intercambia su salario por uno más pequeño, o para un jugador con una mejor perspectiva de salud», escribió Hughes.

George, de 35 años, representaría un pivote en la dirección para el jazz. Sin embargo, la capacidad de agregar una selección futura de primera ronda de primera ronda potencialmente de alto valor puede ser demasiado buena para que Danny Ainge lo deje pasar. Además, George sería un mentor ideal para el reciente draft de la adición Ace Bailey.

Markkanen tendría sentido para Sixers

Otra razón por la cual Daryl Morey podría mostrar interés en un acuerdo como el que Hughes propone es que Markkanen, de 28 años, podría encajar en una línea de tiempo más joven. Filadelfia actualmente cuenta con un emocionante joven trío de guardia de Tyrese Maxey, Jared McCain y VJ Edgecombe.

La capacidad de Markkanen para estirar el piso, trabajar como una amenaza de selección y pop, y mezclarla en el rango medio le daría a los Sixers un nuevo nivel de espacio para construir. Además, si pudiera mantenerse saludable, Joel Embiid Tendría un espacio adicional con el que trabajar, facilitando la vida en el interior y alrededor del perímetro.

A pesar de pasar el verano pasado vinculado con un traslado al Guerreros de Golden StateMarkkanen firmó una extensión de contrato de cuatro años con el Jazz de Utah. Ese acuerdo se inicia esta temporada, por lo que los Sixers lo tendrían bajo control hasta el verano de 2029, ya que no hay opción de jugador en su acuerdo de $ 195.8 millones.

George estaba frustrado con la temporada de debut Sixers

Durante un episodio reciente de su «Podcast P con Paul George,El veterano All-Star compartió sus frustraciones.

«Vine sano» George dijo. «No tenía ningún hipo; pasé toda la temporada baja trabajando en mi cuerpo, me puse saludable. Luego llego a Filadelfia. Presentada, me lastimé … No tuve mi estallido. No pude moverme. No pude clavar lo que era … así que comencé a tomar medicamentos para entumecirlo. Luego tuve una lesión que no sabía. Fue cuando descubrí que tenía un aductor de Torn. Ese tiempo de todo.

George se adaptó a 41 juegos la temporada pasada. Promedió 16.2 puntos, 5.3 rebotes y 4.3 asistencias mientras disparaba 43% desde el campo. Desafortunadamente para el delantero veterano, se sometió a una cirugía a principios de este verano. Como tal, puede no estar saludable para comenzar la nueva campaña.

Por supuesto, los fanáticos de los Sixers solo esperan que una vez que regrese a la cancha, pueda permanecer saludable. De lo contrario, acuerdos como el que Hughes propuso en su artículo será increíblemente atractivo.