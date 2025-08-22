Ingresos brutos $ 7.2 mil millones, un 9% más

Plataforma creadora amigable con la pornografía Solo los fans todavía está ganando dinero para el puño, pero su crecimiento en 2024 se enfrió en comparación con el ritmo tórrido de años anteriores.

En el año fiscal 2024, la compañía reportó $ 7.22 mil millones en ingresos brutos, un aumento del 9%, que representa los pagos de los fanáticos a los creadores en la plataforma. Los ingresos netos alcanzaron los $ 1.41 mil millones (un 8%más) y solo la ganancia antes de impuestos de FANS fue de $ 684 millones (un 4%más) para el año fiscal finalizado el 30 de noviembre de 2024, según su informe anual publicado el viernes.

Los últimos resultados de OnlyFans muestran que sus ingresos y ganancias crecen a un ritmo más lento que en los últimos años. En 2021, solo los fans vieron Disparo de ingresos brutos un 118%Impulsado por la pandemia de Covid Global, seguido de aumentos anuales del 16% y 19% en 2022 y 2023, respectivamente.

Mientras tanto, el aumento en el número de usuarios y creadores de Onlyfans superó a las finanzas de la compañía. El número total de cuentas de creadores creció en un 13% a 4.634 millones y el número total de cuentas de fanáticos aumentó un 24% a 377.5 millones para el año fiscal 2024.

«En 2024, solo los fans continuaron aumentando sus ingresos y la base de usuarios globales», dijo el CEO de OnlyFans, Keily Blair, en un comunicado. «Nos expandimos en nuevas verticales, demostrando la fuerza y ​​el potencial de la plataforma en una amplia gama de géneros.» Con una serie de asociaciones significativas de marca e individuales, particularmente en el deporte, solo los fans continuaron mejorando su reputación como un elemento fundamental de la economía creadora más amplia «.

El propietario de Onlyfans, Leonid Radvinsky, de 43 años, ganó $ 497 millones en dividendos para el año fiscal 2024, frente a $ 472 millones el año anterior. Fenix ​​International Ltd., padre de OnlyFans, reportó 46 empleados totales para 2024; La compañía también emplea una gran cantidad de contratistas de terceros para administrar el sitio.

En los últimos meses, Radvinsky ha estado comprando solamente, buscando un acuerdo que valoraría a la compañía a unos geniales $ 8 mil millones. Una de las partes que ha sido En conversaciones a adquirir solo los fans están Forest Road Co.Una firma de inversión con sede en LA que tiene intereses en medios y entretenimiento.

Los creadores populares en OnlyFans incluyen Carmen Electra, Bhad Bhabie, Mia Khalifa, Estrella de «The Sopranos» Drea de Matteo y Sophia Rain (que hizo un Compromiso de $ 1 millón a la organización benéfica Teamwater de MrBeast y Mark Rober). La compañía también se ha embarcado en un esfuerzo por reclutar a los creadores no porcentajes, incluyendo al comediante Whitney CummingsY en 2021 lanzó a OfTV, un servicio de transmisión gratuito seguro para el trabajo con contenido original diseñado en parte como una forma de permitir que los creadores promocionen sus páginas centrales de OnlyFans.

En 2024, «El éxito de OFTV ha abierto nuevas vías para el crecimiento y el compromiso de la audiencia», según Blair. «Mientras miramos hacia el futuro, continuaremos invirtiendo en herramientas de confianza y seguridad que benefician a nuestra comunidad y brindan las mejores oportunidades para que los creadores promoven y monetizen su contenido con una base de fans global».

Entre los factores de riesgo en el informe anual de Fenix, la compañía enumera «demandas y pasivos» con este comentario: «El grupo es un objetivo para las reclamaciones de litigios oportunistas, particularmente las acciones de clase en los EE. UU.

OnlyFans «tiene un enfoque claro en mantener relaciones sólidas con sus socios financieros, reguladores y partes interesadas clave a nivel mundial», dijo la compañía en el informe anual de 2024. «Hemos tomado medidas para garantizar la continuidad operativa al invertir en tecnología, mejorar las medidas de confianza y seguridad y construir una red financiera amplia. Esto nos permite salvaguardar el flujo perfecto de fondos de los fanáticos a los creadores y administrar los riesgos relacionados con el cambio de divisas y el crédito».