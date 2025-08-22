‘Medici’ estrella en lecciones de ‘Dongji Rescue’ por delante de ‘Washington’

Como William Franklyn-Miller Asume su papel más importante hasta ahora como el líder en «Young Washington«, Actualmente filmando, el actor británico reflexiona sobre cómo su experiencia en los directores Guan Hu y la epopeya china de la Segunda Guerra Mundial de Fei Zhenxiang»Rescate de dongji«Cambió fundamentalmente su enfoque para el cine.

«No lo habría entendido si no fuera por ‘Dongji'», dice Franklyn-Miller, quien tiene un papel recurrente en el «Neuromancer» de Apple TV y apareció anteriormente en el «Medici» de Netflix, de aterrizar el codiciado papel de George Washington. «Experimenté mucho cómo atacar una escena de tal presupuesto y también cómo desempeñar estos roles desafiantes».

«Dongji Rescue» dramatiza el incidente de la vida real de Lisboa Maru de octubre de 1942, cuando los pescadores chinos de la isla de Dongji rescataron a 384 prisioneros de guerra británicos después de que su buque de transporte fue torpeded accidentalmente por un submarino estadounidense. El elenco presenta a las estrellas chinas Zhu Yilong («Solo fluye el río»), Wu Lei («Shadow») y Ni Ni («Las flores de la guerra») junto al médico británico de Franklyn-Miller.

Si bien Franklyn-Miller permanece con los labios apretados sobre su próximo papel («no puede revelar demasiado. Es el joven Washington. Por lo tanto, es muy emocionante»), enfatiza cómo la experiencia de «Dongji Rescue» moldeó su preparación. «Mi personaje no es el más grande a lo largo de la película, pero independientemente, es realmente un personaje importante, y tiene mucho peso, y hay mucha historia de fondo».

El casting llegó a través de los canales tradicionales, aunque con un cambio rápido. «Primero se comunicaron con mi agente de modelaje, lo cual fue bastante divertido, y fue enviado a mis agentes de actuación. Pero sí, hice una audición que era muy informal, tal vez dos minutos, y fue enviado. Y en los siguientes tres días, estaba en un vuelo a China».

El joven actor, que interpreta a un médico británico rescatado por Fishing Brothers retratado por las estrellas chinas Zhu Yilong y Wu Lei, tuvo poco tiempo para prepararse para el desafiante disparo. La producción le suministró «cientos y cientos de documentos» sobre la vida como prisionero de guerra, aunque señala que el documental «El hundimiento de la maru de Lisboa», la entrada de China a la categoría internacional de los Oscar, en realidad se lanzó mientras filmaban.

Trabajar en la remota ubicación de la isla de Dongji agregó un peso emocional a la producción. «Siento que podrías sentir un poco de peso mientras estás en la isla de Dongji, sobre cuántas personas habían perdido la vida justo en alta mar», reflexiona Franklyn-Miller.

La producción marcó la película presupuestaria más grande de la carrera de Franklyn-Miller hasta la fecha. «Construyeron una ciudad en una isla desde cero. Y no era solo una isla normal, esto era rural. Tomó como cuatro horas por ferry llegar allí. Así que era inmenso».

Quizás el desafío más significativo fue la barrera del idioma. Por primera vez en su carrera, Franklyn-Miller no pudo comunicarse directamente con su director. «Fue a través de un traductor o mucho tiempo a través de acciones justas y mimes», explica. “Recuerdo que había una escena en la que íbamos a los muelles donde el director [Fei Zhenxiang] Realmente quería un aspecto específico, y no lo estaba entendiendo porque no podía entender la traducción. Entonces bajó de la sala de cámaras y lo hizo él mismo. Él es un actor «.

Las demandas físicas resultaron igualmente desafiantes. Con secuencias submarinas que comprenden más del 40% del tiempo de ejecución, los miembros del reparto requirieron una capacitación extensa de retención de aliento. «Fue duro, hombre, fue duro», admite Franklyn-Miller. «Nada realmente me preparó para el calor allí. Quiero decir, era muy, muy caliente. Eran 30, 40 grados todo el tiempo. Y a veces caminatas de 40 minutos para establecer, para luego correr y saltar de un acantilado».

Construir una relación con un elenco de conjunto requirió métodos de comunicación creativa. «Todo el elenco no todos hablan inglés», señala. «Muchas veces, fue con las personas las que podían traducirse o fue a través de acciones. Y obviamente sonreír, es muy útil».

La experiencia demostró ser transformadora para la trayectoria profesional del actor. Mientras jugó un papel secundario «Dongji Rescue», Franklyn-Miller ahora ha intensificado para liderar «Young Washington». «No era protagonista en ‘Dongji’, pero soy un protagonista en ‘Young Washington’. Y todo lo que he aprendido en ‘Dongji’, solo ser paciente, escuchar a un director, alimentarse con los otros actores, incluso sin lenguaje «.

Las lecciones se extienden más allá de la técnica de rendimiento. «Hay una escena en ‘Young Washington’ con los franceses, y necesitamos un traductor en eso también. Y así que hay fragmentos que puedo tomar de ‘Dongji’ y ponerlo en ‘Young Washington'», explica. «Es solo un sentido en evolución».

Las demandas físicas de «Dongji Rescue» también demostraron un entrenamiento invaluable. La película marcó la primera experiencia de Franklyn-Miller con acrobacias profesionales, incluida una dramática escena del acantilado. «En ‘Dongji’ fueron las primeras acrobacias que hice. Esa escena del acantilado fue mi primer truco. Y hay muchas acrobacias en ‘Young Washington’, así que creo que todo lo que condujo a ‘Young Washington’ realmente ha ayudado a través de ‘Dongji'».

Trabajar con el ganador del Premio Cannes Guan Hu («Black Dog», «The Octientos») dejó una impresión duradera. Después de ver la película anterior de Hu, el «perro negro» ganador de Cannes, en una proyección privada organizada por la producción, Franklyn-Miller fue golpeado por la visión distintiva del director. «Fue muy arenoso. Las referencias de Pink Floyd fueron geniales», recuerda. «Tiene un ojo para las cosas. Y también fue muy, muy paciente conmigo, con la barrera del idioma y todo. Sabe lo que quiere, y eso de un director, creo, es lo más importante: ser directo».

«Dongji Rescue» abrió en China el 8 de agosto y en los cines del Reino Unido e Irlanda el 22 de agosto.