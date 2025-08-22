Isla Harapan lista para convertirse en un destino de ecoturismo, Pt Delta Sukses Planting Technology 1,000 Mangrove

Yakarta, Viva – El desarrollo económico regional ya no solo depende de la infraestructura y el turismo convencionales. Esfuerzos para mantener ambiente Resulta que puede traer nuevas oportunidades económicas, especialmente en las zonas costeras.

Esto es lo que PT Delta Sukses Teknologi muestra a través de la acción de cuidado ambiental titulada «Junto con la naturaleza: la acción del cuidado de la tierra».

En el marco del 80 aniversario de la independencia indonesia, la compañía plantó 1,000 árboles mangle En la isla de Harapan, las mil islas, colaborando con carbonética.

La acción que se llevó a cabo el 20 de agosto de 2025 no fue solo para la recuperación ecosistemapero también abre el camino para que la comunidad circundante desarrolle el ecoturismo y el cultivo ecológico.

La isla de Harapan, que se encuentra en el Parque Nacional de las Mil Islas, hasta ahora ha enfrentado varias amenazas ambientales, que van desde la abrasión, las inundaciones de las mareas, hasta la disminución de la calidad de los hábitats costeros.

Se espera que la presencia de manglares sea una solución dual: proteja la isla mientras aumenta la atracción del turismo natural.

Los turistas interesados ​​en la conservación y el ecoturismo tienen el potencial de ser una nueva fuente de ingresos para la comunidad.

«El espíritu de la independencia no se trata solo de celebración, sino que es un momento reflexivo para fortalecer nuestra contribución al futuro de la nación», dijo Harold Hutabarat, director comercial de PT Delta Suks Technology, como se cita de un comunicado de prensa, el viernes 22 de agosto de 2025.

«A través de esta acción, queremos apoyar la agenda del gobierno mientras crea conciencia sobre la importancia de proteger la naturaleza para las generaciones futuras», dijo.

Además de proporcionar protección ecológica, se proyecta que 1,000 manglares plantados absorban hasta 33,000 kg de co₂e en los próximos 20 años.

Con un ecosistema costero más saludable, pueden desarrollarse oportunidades económicas locales. La comunidad puede administrar el turismo educativo basado en el mangle, utilizar productos naturales de manera sostenible, para fortalecer el sector empresarial relacionado con el turismo.

Agung Bimo Listyanu, cofundador y CEO de Carbonethics, evaluó este paso como un ejemplo concreto de cómo la compañía podría tener un impacto positivo más amplio.

«Iniciativas como estas son importantes para fortalecer el movimiento colectivo en el mantenimiento del ecosistema. La acción conjunta es un ejemplo concreto del compromiso empresarial de crear un futuro más resistente en el cambio climático», dijo.

Para la tecnología PT Delta Suks, la sostenibilidad no es solo un programa social, sino una estrategia a largo plazo que tiene un impacto en la comunidad.

«Creemos que los cambios positivos deben comenzar desde la organización. Con suerte, nuestros pasos también pueden inspirar a otros actores de la industria a equilibrar el crecimiento empresarial con preocupación», agregó Harold.

«Porque la sostenibilidad no es solo un programa, sino un compromiso a largo plazo que debe llevarse a cabo juntos para formar una industria más resistente y sostenible».

Con esta iniciativa, la isla de Harapan tiene el potencial de crecer como un nuevo destino de ecoturismo que no solo protege el medio ambiente, sino que también mejora el bienestar de las comunidades locales.